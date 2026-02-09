IU Madrid arranca un "proceso político propio" como "alternativa a la derecha" a los comicios previstos para 2027

Archivo - Carolina Cordero, portavoz de IU Madrid y exconcejala en Parla. - IU MADRID - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Madrid ha iniciado un "proceso político propio" con el objetivo de construir "una alternativa sólida a la derecha" de cara a los comicios autonómicos y municipales previstos para el próximo año 2027, con un compromiso de trabajar para la unión de las fuerzas de izquierda y el objetivo de salir a la ofensiva "con una propuesta de región sólida que ilusione a quienes ven que Madrid que se ha convertido en un nicho de especuladores, rentistas y empresarios que mercantilizan la vida".

Así lo ha aprobado la Coordinadora Regional Ampliada de este sábado, con un 85% de respaldo, en la que se ha debatido un informe político y un plan de trabajo fruto de las aportaciones de 54 asambleas de base y redes de activistas de toda la región.

En este marco, ha avanzado que abre una etapa de encuentros abiertos con el tejido social, sindical y vecinal de la Comunidad "con un objetivo que va más allá de la mera elaboración de un programa electoral".

"Una alternativa que pretendemos sea sólida, que aúne la urgencia de proponer soluciones a corto plazo con apostar por la mirada transformadora, por supuesto, a largo plazo, y para ello hemos aprobado una serie de encuentros de elaboración política y vamos a contar con el tejido social, con el tejido sindical, con el tejido vecinal de la región, ya que consideramos que es muy importante, así como, por supuesto, trabajar también con el máximo grado de unidad posible", ha explicado la coordinadora regional, Carolina Cordero.

En un comunicado, ha explicado que el objetivo es "reconectar con quienes sostienen las luchas cotidianas, recuperar la ilusión política y superar las dinámicas de bloqueo, desafección y confrontación estéril que han marcado a la izquierda en los últimos años".

"La izquierda madrileña necesita volver a ofrecer certezas, coherencia y propuestas comprensibles para la mayoría social", señalan desde la dirección regional.

En este sentido y coincidiendo con el 40º aniversario de la fundación de Izquierda Unida, la organización ha trasladado su apuesta por poner en valor su trayectoria, su implantación territorial y su cultura política plural para construir "una alternativa clara, reconocible y con capacidad real" de transformar Madrid, "frente a un modelo neoliberal y reaccionario que la derecha madrileña trata de consolidar como inevitable".

En esta línea, IU Madrid ha puesto en valor su apuesta por "fortalecer proyectos con raíces, organización y presencia real en los barrios y municipios" como una "condición indispensable para cualquier proceso de confluencia que aspire a ser duradero y creíble".

"El proceso que se pone en marcha pretende dar respuesta urgente a problemas como la emergencia habitacional, la privatización de los servicios públicos, el colapso del transporte, la carestía de la vida o la crisis de los cuidados, sin renunciar a una mirada transformadora a largo plazo, con una perspectiva feminista, ecologista y de justicia social", ha remarcado.

En este marco, la formación ha trasladado su compromiso de trabajar por "el máximo grado de unidad posible de las fuerzas de izquierda" de cara a 2027, entendiendo esa unidad "no como un fin en sí mismo, sino como el resultado de un proyecto sólido, construido desde abajo y al servicio de la mayoría social".

Un camino que, según ha recordado, exige "claridad política, capacidad de propuesta y una fuerte conexión con la realidad concreta de la clase trabajadora madrileña".

"Este compromiso no puede llevar a la parálisis a IU Madrid. Por ello, el objetivo es salir a la ofensiva con una propuesta de región sólida que ilusione a quienes ven que Madrid que se ha convertido en un nicho de especuladores, rentistas y empresarios que mercantilizan la vida", ha enfatizado.

Con este proceso, IU Madrid buscará "volver a situar la esperanza en el centro del debate político regional, demostrando que existe otro modelo de Comunidad de Madrid posible: basado en lo común, en los derechos y en una vida digna para todas y todos".