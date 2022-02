IU Madrid pide a sus ediles que recaben información sobre contrataciones públicas relacionadas con el hermano de Ayuso

"Las declaraciones de Lasquetty son absolutamente falsas, en ningún momento se facilitaron contratos de emergencia a la oposición", sostienen

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Madrid ha pedido este viernes a sus cargos públicos en los ayuntamientos de la región y asambleas locales que soliciten información a sus ayuntamientos sobre las contrataciones públicas que se pudieran haber hecho a principios de la pandemia y de las que se podía haber sido adjudicatario la empresa para la que trabaja el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción motivada por los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid "con empresas ligadas a amigos de la familia de la presidenta Díaz Ayuso, así como por reconocer la propia presidenta que su hermano había cobrado más de 50.000 euros en concepto de comisiones por la compra de un lote de mascarillas".

"Una nueva trama de supuesto tráfico de influencias que se produjo en un momento tan delicado como el confinamiento de la población por la Covid, que paralizó las contrataciones y proliferaron las contrataciones directas de carácter de urgencia", apuntan.

Precisamente, sobre esas adjudicaciones directas, Unidas Podemos en la Asamblea pidió más información a la propia presidenta Ayuso mediante pregunta parlamentaria. Sin embargo, IU ha recalcado que el Gobierno regional no proporcionó ninguna información. Sin embargo hoy el consejero Lasquetty en rueda de prensa ha indicado que la oposición estuvo informada en todo momento y los expedientes puestos a disposición de los grupos, "algo que es rotundamente falso".

"Lo más grave es que no hablamos de un único contrato vinculado al hermano de Ayuso. Se trata de al menos de 10", tal y como se explicó el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la pregunta a la presidenta Ayuso el pasado 18 de noviembre. Unos contratos que fueron de adjudicación directa, aprovechando la paralización en la contratación de la Administración Pública que se produjo en el confinamiento.

Además, en ese pleno de la Asamblea, recordaron a la presidenta que la propia Cámara de Cuentas había informado que tres de cada cuatro contratos de emergencia presentaban irregularidades.

"La guerra fratricida del PP sólo reitera lo que ya sabemos: este partido se encuentra en un proceso de putrefacción. La guerra del PP no puede servir como cortina de humo. Es preciso investigar y depurar las responsabilidades evidentes que apuntan hacia la corrupción", ha dicho el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera.

Por todo, exigen la dimisión de Díaz Ayuso y que se depuren las responsabilidades de un gobierno, el del Partido Popular, "que la región no se merece, porque mientras miles de madrileñas morían por culpa de la Covid, unos pocos parecían enriquecerse". "La contratación de emergencia ha sido una puerta abierta a la corrupción porque no ha contado con los mecanismos de control de una contratación ordinaria, por lo que esta situación no nos sorprende", concluyen en el comunicado.