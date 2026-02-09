La izquierda critica el "maltrato" a profesores de la UCM que no han cobrado su subida y PP dice que se está tramitando

Archivo - (I-D) El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Real Academia de Doctores de España, Antonio Bascones; el subsecretario del Mº de Ciencia, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado este lunes el "maltrato" por parte de la Comunidad de Madrid a los profesores de la Universidad Complutense que "no han cobrado" la subida salarial publicada por el Gobierno de España, mientras que el PP ha afirmado que se "está terminando de tramitar la partida".

Así lo han planteado los partido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que UGT haya alertado de este hecho. Según el sindicato las subidas no llegan a tiempo de forma reiterada desde "hace más de diez años".

La portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha criticado el "maltrato constante" del Ejecutivo regional a la universidad pública y ha reprochado que "nieguen la realidad que viven los profesores y los alumnos".

"La Universidad Complutense complutense no sólo está viendo cómo es asfixiada financieramente sino que además bueno se está llevando a unas condiciones que van obligando a que tengan que pedir créditos para endeudarse", ha planteado la portavoz.

Por su parte, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha indicado que el Gobierno de España "a transferido ese dinero" para la subida salarial y ha censurado que la Comunidad es "la que no ha dado la orden para que lo reciban".

"Pero cuando hablamos de Quirón o hablamos de Rivera Salud, los millones, millones de euros de los madrileños caen, caen del cielo para pagar", ha cargado.

Por último el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que la Comunidad de Madrid está "terminando de tramitar la partida para compensar esa subida salarial" de los empleados de las universidades públicas.

"Algo que se hace siempre que se producen estos incrementos salariales y que, por tanto, en cuanto esté hecho, se ejecutará", ha planteado el 'popular'.