La izquierda insiste en la dimisión del director general de Policía Municipal tras asistir a la Junta Local de Seguridad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (c), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de octubre de - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Más Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento que han participado este viernes en la Comisión y Junta Local de Seguridad han exigido la dimisión del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, presente en la cita y que en la víspera regresó a su cargo meses después de verse implicado en el atropello a una menor con su coche oficial el día del apagón.

Por parte de Más Madrid ha tomado la palabra Miguel Montejo, quien en declaraciones a la prensa posteriores a la reunión ha reconocido momentos de "tensión" cuando se han abordado las cifras de accidentes de tráfico, y ha asegurado que el jefe de Policía "engañó" a la vicealcaldesa y encargada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y a "toda la ciudadanía" al respecto del incidente que tuvo su coche.

"Dijo que no había pasado nada y (la niña) tiene dos piernas rotas", ha manifestado Montejo, quien ha catalogado de "indigno" que el jefe policial haya estado presente en la cita, y ha adelantado que por ello su grupo municipal lo llevará al Pleno del martes, donde pedirán no solo su cese sino la dimisión de la vicealcaldesa.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha animado al director general de la Policía Municipal y "a la persona que lo mantiene en el cargo" a que asuman responsabilidades, "sobre todo" uno de los asuntos tratados en la mesa ha sido el de los atropellos.

"Hay un representante que ahora mismo no debería estar en su cargo, que ha formado parte de un atropello y que no se ha asumido ninguna responsabilidad ni política ni tampoco por parte del cargo que todavía sigue ocupando este puesto tan importante y que afecta a la reputación de la Policía Municipal", ha remachado.

AUMENTO DE MUERTES POR ATROPELLO EN MADRID

Durante la Junta Local de Seguridad se ha dado a conocer el aumento tanto de los accidentes de tráfico en la capital como de las muertes derivadas por este suceso, algo que para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es necesario "tomarse en serio".

Martín ha advertido del incremento del 5% de los atropellos mortales, si bien ha señalado que los datos de la Guardia Civil relativos a las carreteras de las inmediaciones de la capital son mejores en este sentido.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, por su parte, ha advertido de que existe en la capital "un problema de seguridad vial y no vale solo con que la gente conduzca mejor o estés más concienciada con este problema", sino que se trata de un problema de "movilidad".

"No solo hay que abordarlo desde el punto de vista de la educación vial, sino también con otras medidas, Hemos pedido al Ayuntamiento de Madrid que ponga en marcha un plan de actuación para el calmado de las calles, que sea un diagnóstico de los puntos negros, y que sobre todo se aborde en el marco de los entornos escolares", ha manifestado.