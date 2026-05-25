La izquierda pide mejores recursos para el teléfono 112 de la Comunidad tras registrar incidencias

Archivo - Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han pedido mejores recursos para el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid después de que problemas técnicos hayan impedido que se preste el servicio con normalidad.

Así lo han trasladado los partidos este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Esta mañana se han registrado problemas técnicos que estaban dificultando la recepción de llamadas.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han pedido a los usuarios que, en el caso de que no puedan comunicarse con el habitual número de emergencias, contacten con los teléfonos alternativos 061, 091 y 092. Asimismo, han anunciado que "se está trabajando en solucionar la incidencia lo antes posible".

La portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha deseado que se restablezca "cuanto antes" el servicio con el objetivo de que puedan ser atendidos aquellos madrileños que tengan "cualquier tipo de inseguridad".

Considera que estos problemas señalan la "necesidad de invertir más" y que los recursos en el 112 sean mejores porque cuando los trabajadores demandan "buenas condiciones salariales, contractuales y laborales, para ellos lo que están haciendo es garantizar un buen servicio para los madrileños".

En la misma línea se ha expresado su homóloga de PSOE, Mar Espinar, quien cree que Madrid está viviendo el "problema que se tiene cuando no se invierte en los servicios públicos".

Ha afeado, además, que no haya un "plan b establecido" para que los madrileños pudieran acudir a él "sin necesidad de tener que estar mirando el Twitter para saber a dónde acudir".

En cambio, la portavoz adjunta del PP Ainhoa García Jabonero ha afirmado que se está trabajando en solucionar la incidencia y que por el Centro de Respaldo "se están atendiendo a todas las llamadas que están entrando y no hay ninguna llamada en cola".