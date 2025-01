La izquierda y el PP dan el sí a placas en recuerdo a Marisa Paredes y a quien fuera su pareja, Antonio Isasi-Isasmendi

Condicionadas "al ok de las comunidades de propietarios"

PSOE, PP y Más Madrid han dado el 'sí' en el Pleno de Centro a la instalación de dos placas para recordar a dos de sus vecinos más ilustres, la actriz madrileña Marisa Paredes, fallecida el pasado 17 de diciembre, y quien fuera su pareja y padre de su única hija, el cineasta madrileño Antonio Isasi-Isasmendi, fallecido en 2017, unas instalaciones condicionadas "al ok de la comunidad de propietarios" de los inmuebles, ha insistido varias veces el concejal-presidente del distrito, Carlos Segura. Vox se ha quedado solo en su rechazo.

Ha sido el PSOE quien ha elevado la proposición al primer Pleno del año celebrado en el distrito, una moción que ha sido enmendada por el PP planteando que el primer paso pasaría por obtener la autorización previa de las comunidades de propietarios de los inmuebles en los que se instalaría, como señala el decreto para estos fines.

El Pleno de Centro ha dado luz verde, con los trámites necesarios y siempre con el sí previo de las comunidades de propietarios, a la instalación de una placa conmemorativa en el número 13 de la Plaza de Santa Ana en recuerdo de Marisa Paredes "como homenaje a su trayectoria profesional y como muestra de afecto de los vecinos y las vecinas de Madrid". También la instalación de una placa de idénticas características en el número 3 de la calle Carretas para homenajear al cineasta Antonio Isasi-Isasmendi.

Carlos Segura ha pedido a los grupos que han apoyado la proposición "que no se hagan trampas al solitario" porque, como le ha explicado por teléfono a María Isasi, hija de la actriz y del cineasta, además del sí de la familia, el Ayuntamiento necesita luz verde de los inmuebles privados en los que se instalarían los homenajes.

"SALIMOS CONTENTOS PERO NO VICTORIOSOS"

"Para que el expediente salga de esta Junta se necesita el ok de la comunidad de propietarios y hasta que no se tenga realmente lo que tenemos es una buena propuesta de todos los grupos municipales de este Pleno, punto en el que quiero agradecer al PSOE la enmienda que han aceptado, pero realmente salimos de aquí contentos pero no victoriosos", ha descrito el concejal-presidente de Centro.

Segura ha reiterado que "hasta no contar con la aprobación de las comunidades de propietarios no se puede decir que se van a poner las placas". Después comenzaría el trámite administrativo, los informes de los cronistas de la Villa y por último la Junta Municipal licitará el contrato menor para su licitación.

El concejal del PSOE Jorge Donaire ha trasladado a Europa Press que con este voto a favor mayoritario "se materializará este deseo de la familia, un reconocimiento para recordar a cada uno de ellos en los dos edificios que los vieron nacer".

"Era un deseo de la familia pero también era un deber político e institucional el reconocer ambas figuras, el hacer este mínimo homenaje a sus trayectorias personales y profesionales para mantener viva su memoria en su ciudad natal, además de trasladar una nueva muestra de afecto de todos los madrileños y madrileñas. Recordar a Marisa Paredes y Antonio Sassi y Sassmendi es recordar la historia", ha defendido Donaire.

EL 'NO' DE VOX

El último Pleno de Cibeles del año arrancaba en diciembre sin minuto de silencio en memoria de la actriz madrileña Marisa Paredes ante la falta de acuerdo de los grupos políticos en Junta de Portavoces.

El 'no' explícito vino desde Vox, que rechazó el reconocimiento a Paredes mediante un minuto de silencio por considerar que su trayectoria pública "ha estado marcada por un posicionamiento ideológico sectario, alejado de los valores de unidad y respeto que deben primar en las instituciones".

"Su desprecio hacia millones de españoles que no comparten su visión política no la convierten en una figura adecuada para ser reconocida por los madrileños", trasladaban a Europa Press los de Javier Ortega Smith.