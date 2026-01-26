La izquierda rechaza la nueva bajada de medio punto del IRPF y Vox lo ve un acto de "precampaña electoral"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han rechazado este lunes la nueva bajara de medio punto del tramo autonómico del IRPF para 2027 anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Vox lo ha enmarcado en un acto de "precampaña electoral".

Lo han planteado en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del año, que ha llegado después del desayuno protagonizado por Ayuso en el que ha hecho también anuncios en política de vivienda y contra 'okupas'.

"Es evidente que entramos en año preelectoral y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha entrado efectivamente en campaña", ha lanzado la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino.

Ha recalcado que Díaz Ayuso lleva "siete años gobernando" y que "muchas propuestas", entre las que ha citado la nueva rebaja del IRPF, son propuestas que ha llevado Vox a Pleno y a las que P "ha votado en contra dando la espalda a los madrileños".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que las rebajas de impuestos que anuncia Ayuso son "en gran parte por el dineral que está recibiendo" del Gobierno central al que "está atacando constantemente".

"Nunca Madrid ha recibido más dinero del gobierno central como ahora es la comunidad que más dinero está recibiendo y en vez de invertirlo en servicios públicos ella lo que hace es rebajar los impuestos a los de siempre", ha criticado.

Su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha preguntado "de dónde va a quitar esos 500 millones de euros" en los que cifra la pérdida de recaudación. Ha cuestionado si lo hará en residencias, centros de mayores, escuelas infantiles o centros de salud.

Ha rematado afirmando que el "problema fiscal" de Madrid es "que los ricos no pagan lo suyo" y los demás no reciben "los servicios públicos que merecen y financian".

"CUMPLIENDO EL PROGRAMA ELECTORAL", SEGÚN PP

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sacado pecho de los anuncios esta mañana de la presidenta regional afirmando que "están cumpliendo el programa electoral" que les dotó de una mayoría absoluta.

Sobre el IRPF, ha afirmado que busca, entre otros, compensar las "casi 100 subidas de impuestos" del Ejecutivo central y ha celebrado también las medidas en viviendas como la prohibición de acceso a una vivienda pública para alguien condenado por delitos "relacionados con la 'okupación'".

"Son medidas que yo creo que hacen que los madrileños estén más tranquilos en sus posibilidades de acceder a una vivienda. Y son medidas defensivas frente a las políticas fracasadas del Gobierno de Pedro Sánchez tanto en materia impositiva, de asfixiar a impuestos, como materia de vivienda que también son un desastre", ha rematado Díaz-Pache.