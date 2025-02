La izquierda replica a la bonificación de Sucesiones de Ayuso que aplique la Ley de Vivienda y Vox que la amplíe al 99%

PP saca pecho de la medida y la contrapone a las "96 subidas de impuestos" de Pedro Sánchez

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La izquierda (Más Madrid y PSOE) ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique la Ley de Vivienda y ataje los alquileres después de que haya anunciado la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre tíos, hermanos y sobrinos al 50%, mientras que Vox ha reclamado que sea del 99%.

Así ha respondido en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces la oposición al anuncio de la presidenta de que aprobarán esta medida en el Consejo de Gobierno de este miércoles y que supondrá, según Ayuso, un "ahorro de 140 millones de euros anuales a los madrileños".

La primera en criticar esta medida, en su caso por insuficiente, ha sido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien entiende que tiene que debe eliminarse porque "no puede ser que cuando una persona fallece en la región pues encima venga la administración a seguir sangrándole, a hacer una doble imposición".

"Nosotros abogamos por eliminar este impuesto y es sorprendente que en la misma semana en la que la señora Ayuso ha decidido subir la tarifa del agua a todos los madrileños un 3% acumulado hasta 2030, pues sin duda es relevante que ahora anuncie esta medida totalmente pues alejada de la realidad", ha planteado.

En el caso del PSOE, su portavoz, Mar Espinar, ha lanzado que "no se trata de anunciar más rebajas" de impuestos sino "de aplicar la Ley de Vivienda Estatal" para hacer accesible la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Ha felicitado a continuación a Ayuso por "esas cortinas de humo con la que intenta hoy desviar el foco de atención que no está en nadie más que no sea" su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por sus publicaciones en redes sociales sobre las residencias durante el Covid-19.

En el caso de Más Madrid, Manuela Bergerot ha criticado a una presidenta que "se niega a aplicar" la norma estatal que "atajaría el problema real que hay en Madrid con la emergencia habitacional, que son los precios de los alquileres".

"Mientras no se ataje eso, todo lo demás seguirá siendo poner parches y además no defender a las familias madrileñas y a los jóvenes que no se pueden emancipar en nuestra región", ha lanzado.

PP SACA PECHO DE LA MEDIDA

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sacado pecho de que Ayuso "lleva ya 32 rebajas de impuestos" desde que llegara a la Real Casa de Correos frente a las "96 subidas" de tributos que le ha adjudicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se multiplica por dos la bonificación que existía hasta ahora y pasa del 25% al 50% entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Además, se añade una bonificación del 100% para donaciones inferiores a 1.000 euros. ste impuesto es anacrónico e injusto porque grava varias veces el mismo concepto", ha recalcado.

Díaz-Pache ha ironizado con que Sánchez está cerca del centenar de subidas de impuestos y que "en breve" habrá "más" que actos en homenaje al fallecimiento del dictador Francisco Franco este año.