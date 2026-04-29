La izquierda ve de "sentido común" un plan energético para Madrid y el PP les espeta "que se lo pidan a Sánchez"

Archivo - Interior del metro de Madrid, durante el apagón que paralizó la red ferroviaria en Madrid, a 28 de abril de 2025, en Madrid (España). Un apagón eléctrico ha asolado España, Portugal y parte de Francia a las 12.30h. de la mañana. Sin saber aún la - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha espetado a Más Madrid "que le pidan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" un plan energético para la ciudad ante una posible crisis de suministro, apoyado por el PSOE, que lo ha defendido por ser algo de "sentido común".

"Madrid está preparada y responde", ha asegurado. La propuesta de Más Madrid, presentada por José Luis Nieto en el Pleno de Cibeles cuando se cumple el aniversario del gran apagón en España, ha defendido que es "responsabilidad de esta Corporación el buscar y proponer soluciones para que no sean las familias madrileñas quienes paguen los platos rotos el conflicto absurdo" de Estados Unidos en Irán.

"Este Ayuntamiento como Administración responsable puede y debe hacer mucho para combatir esta escalada de precios que estamos sufriendo, igual que hemos hecho desde el Gobierno de España con el Real Decreto de Medidas Anticrisis", ha argumentado el concejal de Más Madrid, que ha expuesto un plan municipal de respuesta a la crisis de Oriente Próximo que permita hacer frente a una posible crisis de suministro de combustibles.

Entre sus medidas pasaría por el fomento del teletrabajo entre los miles de trabajadores públicos del Ayuntamiento, el redoble de esfuerzos en EMT, el desarrollo del plan director de infraestructura ciclista o un aumento significativo de las ayudas para la renovación y rehabilitación energética de los hogares.

"FANATISMO IDEOLÓGICO"

Izquierdo ha acusado a Más Madrid de ser "cómplices del apagón, el mayor caos energético en España y todo su fanatismo ideológico porque están cerrando plantas energéticas sin buscar alternativas". "Ustedes se preocupan ahora por Madrid para que tenga un plan y callan si España no tiene un plan de respuesta, cuando los grandes responsables y los competentes en materia energética están en el Gobierno de España. Pídanselo a Sánchez, pídanselo a Sumar", ha lanzado.

El portavoz ha recordado las catorce medidas urgentes presentadas por el PP "dirigidas a los autónomos, a las personas más vulnerables, a las familias, a los trabajadores, a los empleados, a los distintos sectores, pero han mirado para otro lado" porque "Más Madrid y Sumar lo único que hacen es el postureo". También les ha acusado de ser "el felpudo de Sánchez".

Desde Vox Ignacio Ansaldo ha atacado a una izquierda que "ha aprobado una ley que prohíbe a España explotar sus propios recursos naturales". "En nuestro país los conflictos internacionales se minimizan consiguiendo que España alcance la soberanía energética y así no depender de otros países. Reconozca que se han equivocado y que han aprobado una ley simplemente ideológica y que va en contra de los españoles y cámbienla", ha declarado tras rechazar el "fanatismo climático", para hacer una defensa de "la energía nuclear declarada por Europa la más limpia y segura".

El socialista Ignacio Benito, por su parte, ha cargado contra el "sectarismo" de PP y Vox porque es "puro sentido común adaptar nuestra la y su consumo energético al nuevo escenario económico que han regalado dos personajes siniestros que bombardean países sin respeto alguno a los derechos humanos ni al orden internacional", en referencia a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Benito ha lamentado el "odio visceral (del PP) a Pedro Sánchez, el mismo odio irracional que ha llevado a sus compañeros del Congreso ayer mismo a rechazar todas y cada una de las medidas del escudo social que se ha propuesto desde la llegada del Covid". "Están tan enfermos de odio hace Pedro Sánchez que no han dudado en boicotear el escudo social tomando para ello como rehenes a los españoles porque cualquier cosa les vale si les permite fantasear con la idea de acabar con el legítimo Gobierno de España".