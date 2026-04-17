La izquierda vuelve a exigir el cese del alcalde de Móstoles y acusan a Ayuso de protegerle

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han vuelto a exigir este viernes el cese del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de protegerle.

Así lo han trasladado desde izquierda en sendos audios remitidos a los medios de comunicación en tras conocerse que la Fiscalía ha pedido al juzgado impulsar la querella por presunto acoso laboral y sexual a una exedil. Este viernes, además, 'El País' ha publicado el contenido de la querella en la que, entre otros, la exconcejala afirma que tras su "negativa a mantener relaciones sexuales comenzaron el aislamiento y la discriminación".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que "todas las informaciones apuntan en la misma dirección", con Manuel Bautista y un "patrón de acoso sexual y laboral aprovechándose de su posición de poder".

"Son hechos muy graves que deben ser investigados por la justicia sin dilación, poniendo los derechos de la denunciante en primer plano y llegando hasta el final para dirimir responsabilidades", ha planteado.

Asimismo, ha reprochado que Ayuso y "todo el PP madrileño hayan decidido ponerse del lado del presunto acosador" con el objetivo de "proteger al alcalde y dejar tirada a una compañera". "Esto lo único que hace es extender la responsabilidad política a Ayuso y a toda la dirección del PP. Esto no es el 'Caso Bautista', es el 'Caso PP", ha rematado.

Por su parte, la diputada del PSOE Lorena Morales ha afirmado que el regidor debería ser "cesado inmediatamente" ante el relato "sobrecogedor" que expone la denunciante.

"La intentaron amordazar y eso no fue el alcalde de Móstoles, sino fue la señora Ayuso con sus sicarios, Ana Millán, que sigue siendo vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que es una vergüenza que siga siendo vicepresidenta, y su número dos en el partido, que es Alfonso Serrano", ha planteado.