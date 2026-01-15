Izquierdo destaca los presupuestos "históricos" y grandes proyectos para Madrid, "ciudad de referencia internacional"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo - CANAL 33

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno municipal en el Pleno, la aprobación de unos presupuestos "históricos" y el desarrollo de grandes proyectos urbanos, al tiempo que ha asegurado que el Consistorio está abordando de forma "seria" problemas como la vivienda, la seguridad ciudadana o la transformación de los barrios.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Izquierdo ha afirmado que el Grupo Popular acude a cada Pleno de Cibeles "con mucha ilusión", explicando las propuestas y "lo que se está haciendo, que son muchas cosas", frente a una oposición que, según ha señalado, está "sin ideas, sin propuestas, absolutamente vacía". A su juicio, los ciudadanos "se dan cuenta" de esa diferencia.

El portavoz municipal ha asegurado que Madrid cuenta con un Gobierno "serio, responsable y creíble" que está "cambiando y transformando la ciudad"; y ha destacado la mejora de la calidad del aire, de la calidad de vida y la aprobación de "los presupuestos más sociales que nunca".

PRESUPUESTOS RÉCORD

Sobre las cuentas municipales, Izquierdo ha subrayado que se trata de "los mayores presupuestos que nunca ha tenido la ciudad de Madrid". Ha explicado que crecen un 15%, que están pensados para los distritos y los barrios, y que "nunca" ha habido "tanto dinero" destinado a ellos. En este contexto, ha destacado que el distrito de Latina alcanza un presupuesto "récord" y que es el que más ha crecido, situándose como el de mayor presupuesto de la ciudad.

Según ha detallado el edil, son unas cuentas "eminentemente sociales", con casi 1.300 millones de euros destinados a personas con más dificultades "para que no se queden atrás", y también "muy inversoras", con cerca de 700 millones de euros, lo que las convierte en los más inversoras desde el año 2008. "Nunca se ha invertido tanto como en este 2026", ha señalado.

Izquierdo ha indicado que estas cuentas avanzan en la construcción de "un Madrid más verde, más social y con mejor calidad del aire", pero sobre todo en una ciudad con "mejor calidad de vida y mejores servicios públicos".

PROYECTOS URBANOS

El portavoz municipal del PP ha defendido, además, que Madrid es hoy "una gran referencia a nivel internacional", no solo desde el punto de vista turístico, sino también por la inversión, las oportunidades y la creación de empleo.

Sobre los grandes proyectos urbanos, Izquierdo ha destacado el soterramiento de la A-5 para construir el Pasillo Verde del Suroeste, que, según ha dicho, eliminará "una herida que estaba abierta" y que incomunicaba a dos barrios. "Una demanda histórica de los vecinos que será una realidad "en esta misma legislatura", ha apostillado.

El también concejal presidente del distrito de Carabanchel ha hecho hincapié en las obras en Ventas, destinadas a unir distritos y ganar espacio verde para la ciudad y en el soterramiento de la Castellana a la altura de las Cuatro Torres, que permitirá unir barrios históricamente aislados, como Begoña, y facilitar el acceso al hospital de La Paz.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

En materia de vivienda, el concejal ha afirmado que se trata del "mayor problema en este momento" para los españoles, aunque ha subrayado que no es exclusivo de Madrid. A su juicio, en la capital se están abordando las cosas "de una forma seria", con el objetivo de aumentar la oferta.

Así, ha comentado que el problema es la falta de suelo y de vivienda, y ha defendido que el Ayuntamiento está desbloqueando proyectos urbanísticos, especialmente en el sureste, para construir más de 200.000 viviendas en los próximos años, lo que, según ha indicado, "supondrá una bajada de los precios y facilitará la emancipación de los jóvenes".

"PEDRO SÁNCHEZ QUIERE ATACAR MADRID"

Preguntado por la relación con el Gobierno central, Izquierdo ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere atacar Madrid, a la ciudad y a la Comunidad", porque, según ha dicho, en ellas se aplican "políticas de éxito" respaldadas por los ciudadanos.

Sobre este aspecto, ha criticado la "falta de colaboración institucional" y ha recordado que en anteriores etapas, con gobiernos de distinto signo, la cooperación entre administraciones en grandes operaciones era "fundamental y se hacía". También ha señalado que la oposición municipal, sobre todo la encabezada por la socialista Reyes Maroto, busca "dinamitar las relaciones" con el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha calificado como "un problema".

En materia de seguridad ciudadana, el portavoz municipal del PP ha afirmado que "va muy bien en Madrid" y que la reducción de delitos se está produciendo año tras año, gracias, según ha indicado, a las políticas del Consistorio, al incremento de la inversión en medios, la construcción de comisarías y la instalación de cámaras de videovigilancia.

No obstante, ha pedido un mayor esfuerzo a la Delegación del Gobierno, reclamando cambios legislativos contra la reincidencia, un plan contra las armas blancas y medidas para combatir la ocupación ilegal de viviendas.

Por último, en el ámbito cultural, Izquierdo ha puesto en valor el proyecto Distrito 11 en Carabanchel, al que ha definido como un "boom imparable" que está convirtiendo el distrito en un gran ecosistema artístico, con la llegada de galerías de arte, locales de ensayo, estudios de artistas, compañías teatrales y de diseño. Y ha destacado que en el último Madrid Design Festival el 20% de los estudios de diseño de toda la Comunidad de Madrid estaba en Carabanchel.