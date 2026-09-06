Jacinto Bevanente se remodelará con 'sentidiño' gallego recuperando el cruceiro en una ciudad con menos de cinco

Jacinto Benavente estrenará cara en primavera con la vuelta del cruceiro y una pérgola que recordará el caserío que hubo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La remodelación completa de la céntrica Jacinto Bevanente se hará con muchas dosis de 'sentidiño' gallego para poner al día una plaza que demandaba algo más que un lavado de cara y que incluirá la recuperación de un elemento que formaba parte de su ADN desde 1998, su cruceiro, una representación religiosa que solo tiene menos de cinco de ellos diseminados por sus calles.

Donado por la Xunta de Galicia a la ciudad en 1998 como símbolo de hermanamiento y de la fuerte presencia de la comunidad gallega en la capital, a los pies del Centro Gallego de Madrid, el cruceiro de Jacinto Benavente acabó hecho añicos en 2020 por accidente, cuando un músico callejero lo echó abajo en un fatal percance.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, destacaba esta semana que Jacinto Benavente estrenará su remodelación a finales de la próxima primavera, cuando esta céntrica plaza se abra a la vida de Madrid incorporando una pérgola --hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el corazón de este punto de la ciudad-- y un cruceiro donado por la Xunta de Galicia.

Será como "el que hubo históricamente y que fue retirado desgraciadamente". "Lo están elaborando y va a ser un regalo que nos va a hacer la Xunta de Galicia al pueblo de Madrid", avanzaba la delegada.

No será el único de Madrid. Estos monumentos religiosos en piedra en forma de cruz sobre una columna se reparten por cruces de caminos y lugares públicos en Galicia, donde se contabilizan unos 12.000, según datos locales de turismo. Esa cifra está muy lejos de los aproximadamente diez, o incluso menos, de la capital.

Uno de los más reconocidos está en el barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en la zona ajardinada del Camino de Santiago. El cruceiro marca uno de los últimos puntos del Camino antes de abandonar la capital y partir hacia Tres Cantos. Le acompaña un mojón con una vieira y la inscripción 'A Santiago de Compostela 665 km'.

Un cruceiro más se pueden encontrar en el distrito de Latina, en una pequeña zona verde del barrio de Las Águilas, entre las calles Blas Cabrera y Rafael Finat. Otro en Retiro, concretamente en, como no podía ser de otro modo, en la plaza de Galicia del parque, realizado con piedra procedente de Poio (Pontevedra). En su base aparecen los escudos de las cuatro provincias gallegas: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.