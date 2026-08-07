Los Jardines de Sabatini inaugurarán la nueva Semana de la Moda, sin desfiles en Ifema al coincidir con la F1

Estanque de los jardines de Sabatini frente al Palacio Real. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid (MBFWM) se celebrará entre el 7 y el 19 de septiembre, con desfile inaugural en el estanque central de los Jardines de Sabatini y con otra novedad, no habrá desfiles en Ifema Madrid por coincidir con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1.

La MBFWM echará a andar frente a la fachada norte del Palacio Real el 7 de septiembre a las 19 horas. Desde allí lo ha anunciado este viernes la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, que ha detallado que la nueva edición de la Semana de la Moda reunirá en la capital a más de 60 diseñadores en 45 desfiles, presentaciones, 'open days', 'performances', exposiciones y shows a través de la propuesta urbana del 7 al 10 de septiembre impulsada por ACME, y la pasarela MBFWM del 14 al 19 de septiembre, organizada por Ifema Madrid con respaldo municipal.

TRASLADO A LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA

Como novedad, esta entrega se verá interrumpida entre el 11 y el 13 de septiembre, días en los que se disputa el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Por ello, además, el grueso de la programación de la MBFW, que históricamente se ha celebrado en el pabellón 14 de Ifema, se trasladará al campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija.

La Semana de la Moda alcanza un impacto económico y mediático de cerca de 100 millones de euros. Las citas que la conforman se articulan bajo el paraguas institucional 'Madrid Capital de Moda' del Ayuntamiento, buscando reforzar "la vinculación entre el patrimonio de la ciudad, el talento joven e itinerarios de comercio de proximidad".

Asimismo, destacan fórmulas que integran recintos profesionales con localizaciones urbanas emblemáticas como los jardines de Sabatini, la plaza de España, los jardines de la plaza de Oriente, la Puerta de Alcalá, la plaza de la Villa, el Museo Arqueológico Nacional, el paseo del Prado o el monumento a Alfonso XII del estanque del parque del Retiro, entre muchas otras ubicaciones representativas de la ciudad.

Durante la presentación de esta nueva edición, la delegada ha destacado en declaraciones a los medios que este acontecimiento supone "una transformación que ha hecho que se conecte la moda con la ciudad" y ha asegurado que "Madrid está dejando su historia" en este ámbito. "Creo que es un gran avance y que en septiembre viviremos una semana preciosa", ha añadido.

DIEZ DÍAS DE DESFILES

La próxima edición de Omoda Madrid es Moda, del 7 al 10 de septiembre, contará con una docena de desfiles en los que participarán firmas y diseñadores como Roberto Verino, Roberto Torretta, Angel Schlesser, Dolores Cortés, The 2nd Skin CO., Dominnico, María Lafuente, Juan Avellaneda x See Lou o Adlib Ibiza, entre otras.

El calendario incluirá el desfile de la primera colección de Dolores Promesas x Duvos y la presentación de la colaboración entre Daniel Chong y Eduardo Navarrete. Asimismo, la programación servirá de escenario para celebrar las cuatro décadas de trayectoria de Devota & Lomba en la creación de moda. Como escenarios de algunos de los desfiles destacan La Nave, el Hotel Wellington, el Museo de Historia de Madrid o el Claustro del Instituto San Isidro.

Por su parte, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid convertirá durante seis jornadas la ciudad en el epicentro de la moda española a través de un programa que combina talento, artesanía y nuevas narrativas creativas. Esta edición estará marcada por la incorporación de nuevos espacios que amplían los límites habituales del evento, como el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, que acogerá la jornada inaugural, así como el Palacio de Cibeles con un nuevo formato.

Entre los momentos más destacados del calendario se encuentra la celebración del décimo aniversario de Palomo, uno de los "grandes hitos" de esta edición, así como el regreso de nombres como Moisés Nieto, Alvarno y Redondo Brand. A ellos se suman la consolidación en la programación de firmas y diseñadores como Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Ernesto Naranjo, Acromatyx y Alex Rivière Studio.

En el apartado de los reconocimientos, Hannibal Laguna recibirá el Premio al Diseñador Nacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, mientras que el Premio al Diseñador Internacional recaerá en Agua by Agua Bendita, firma impulsada por Latin American Fashion Awards. Ambos premios cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid.

RESPALDO MUNICIPAL

El Gobierno municipal destinará en 2026 casi dos millones de euros a la Semana de la Moda: 1,3 millones de euros en una la línea de subvenciones destinada a favorecer la participación de los diseñadores; 400.000 euros a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, de los que 150.000 financian dos grandes premios de reconocimiento a trayectorias en el ámbito del diseño; y otros 250.000 euros a Omoda Madrid es Moda.

Además, la delegada ha explicado que se facilita la cesión de espacios emblemáticos y se acompaña toda la tramitación necesaria para el correcto desarrollo de los desfiles y la protección de los entornos. También se promocionan estos eventos mediante soportes urbanos, canales institucionales, redes sociales y la plataforma Todo está en Madrid, con un valor publicitario estimado de 1,4 millones de euros. "El Ayuntamiento de Madrid está totalmente comprometido en el apoyo de esa Semana de la Moda y lo hace de muchas maneras", ha afirmado Hidalgo.