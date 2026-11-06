El jefe de Policía de Madrid recurrirá su jubilación obligatoria el lunes, aunque vicealcaldesa niega discrepancias

Archivo - La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, preside junto al jefe de la Policía Municipal de Madrid, Óskar de los Santos durante la entrega de despachos a los 154 nuevos oficiales - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actual jefe de la Policía Municipal de Madrid, Óscar de Santos, se jubilará el lunes 9 de noviembre una vez cumpla los 65 años, si bien la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha adelantado que el agente recurrirá esta decisión aunque ha destacado que esté relacionada con discrepancias con el Gobierno municipal.

La también responsable del área de Seguridad y Emergencias de Madrid ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que De Santos ha recurrido la normativa que establece esa edad de jubilación al considerar que debería aplicársele una regulación general que le permitiera continuar en el cargo.

Así, Sanz ha señalado que este tipo de recursos no son nuevos y que también se han presentado en otras ciudades. No obstante, ha subrayado que, mientras no se modifique la normativa, los servicios jurídicos y técnicos municipales no pueden actuar al margen, por lo que De Santos dejará su puesto el lunes en favor de Javier Fernández Ruiz.

"No hay ningún tipo de desacuerdo, ningún tipo de problema con el que ha sido jefe hasta este momento", ha asegurado la vicealcaldesa, que ha atribuido el recurso a la voluntad de los responsables afectados de modificar la regulación, y no a discrepancias con el Consistorio.

Sanz ha destacado el trabajo de De Santos al frente de la Policía Municipal y ha afirmado que ha desempeñado su labor de forma "excepcional", con "lealtad absoluta" y en situaciones de especial complejidad. Entre ellas, ha mencionado las amenazas de Blocus y el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol durante esta misma semana.

El relevo se formalizará el próximo jueves en un acto junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el que se confirmará el nombramiento de Fernández Ruiz como nuevo jefe, de quien Sanz ha destacado su trayectoria en la Policía Municipal.

Por otro lado, Sanz ha defendido la buena relación y coordinación entre la Policía Municipal y la Policía Nacional. En este sentido, ha recalcado que "nunca ha habido ningún problema" entre ambos Cuerpos, sino que "el problema ha sido puramente institucional" motivado por un delegado del Gobierno que, dice, "simplemente no quería trabajar con las administraciones madrileñas".