Jimmy Brody emociona a Leganés con un pregón de superación y amor por la ciudad en las fiestas de Butarque

Jimmy Brody en el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque de Leganés - EUROPA PRESS

LEGANÉS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque de 2025, Jimmy Brody, emocionó anoche a vecinos y autoridades con un discurso cargado de recuerdos personales, agradecimiento y un mensaje de superación y pasión por Leganés, ciudad que aseguró lleva "en el corazón" desde que llegó con 12 años en 1981.

Jimmy inició su intervención definiendo el momento como "una catarsis de emoción y de felicidad" y repasando su infancia complicada en un barrio marginal de Palma de Mallorca, donde a los diez años ya había dormido en comisaría por pequeños delitos a instancias de mayores del barrio.

A continuación, recordó un episodio que marcó su vida: "Me obligaron a dar un tirón de un bolso y a que nunca mirara atrás. Pero lo hice y vi la cara de esa señora, con tristeza y llorando. Solté el bolso, me pegaron cuando volví al barrio, pero dije que mi vida tenía que cambiar".

Así, relató su paso por centros cerrados y la influencia determinante del juez Tomás Merín Cañada, del Tribunal Tutelar de Menores de Palma de Mallorca.

Otra figura clave para el pregonero fue el "tío Alberto", fundador de la Ciudad Escuela Muchachos, quien le ofreció la oportunidad de trasladarse a Leganés, lo que supuso un "giro radical" en su vida. "Mi vida ha cambiado por completo porque lo que necesitaba gracias al muchísimo apoyo y comprensión, y es lo que me disteis absolutamente todos", afirmó.

Jimmy repasó su trayectoria en la ciudad, desde su participación en actividades solidarias y festivas hasta su trabajo como DJ durante 26 años en varios locales. "Llegaba el sábado por la noche y les decía a los dueños: 'Si soy yo quien debería pagaros a vosotros por la felicidad que tengo encima'", rememoró.

También mencionó su etapa como bailarín de breakdance junto a DJ Tello, a quien definió como "uno de los artistas más grandes que ha dado Leganés". Participó en la Liga Escolar y en un club de fútbol, y recordó con cariño su trabajo como fotógrafo del Club Deportivo Leganés, para el que llegó a hacer "20.000 fotos", muchas de ellas al público.

En un momento emotivo, Brody rindió homenaje a 'Doña Ana Madrid', a la que describió como "la persona más importante" de su vida. También improvisó un fandango que resumía su historia vital: "En Mallorca yo nací, mi destino era la muerte, pero mi vida por completo cambió cuando Leganés me abrió su corazón".

Jimmy finalizó animando a los vecinos a disfrutar de las fiestas: "Que canten, bailen y, si alguno se toma una copita de más, a casa, que al día siguiente hay un programa maravilloso".

RECUENCO: "QUE TODOS LOS PASEN EN GRANDE CON TRANQUILIDAD"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, presentó al pregonero como "uno de los nuestros" y "buena gente" con "un corazón muy grande" que ama a la ciudad. "Nos hace pasar unas navidades mágicas siempre", afirmó, antes de corear junto al público tres vivas: "¡Viva la fiesta de Nuestra Señora de Butarque! ¡Viva Leganés! ¡Y viva España!".

Previamente, en declaraciones a Canal 33, Recuenco expresó dos deseos para estos días de celebración: "Que todos lo pasen en grande con sus familiares y amigos" y "que no pase nada, que tengamos unas fiestas tranquilas y podamos terminar con la traca final". "Va a ser una fiesta grandiosa porque el buen ánimo de los vecinos de Leganés va a ser pasárselo en grande", aseguró.

Por su parte, el teniente de alcalde, Carlos Delgado, expresó su deseo de que las fiestas recuperen "ese espíritu de alegría y buen rollo" característico de la ciudad. "Hay programación para todos los públicos, así que se vivan con tranquilidad, con responsabilidad y con seguridad. Nos lo vamos a pasar muy bien porque Leganés siempre ha tenido las mejores fiestas y ese espíritu se está volviendo a recuperar", apuntó.

Asimismo, la concejala de Festejos, Almudena Jiménez, felicitó a los vecinos y destacó la figura de Jimmy "que representa los valores de esta ciudad y el acogimiento que ofrece como nadie". Animó a disfrutar "con responsabilidad, con cuidado, pero todos juntos en la calle" y subrayó el papel de las peñas como "el corazón, el alma, el pulso de las fiestas", a quien agradeció su implicación "desde el lado más altruista" y con "la alegría que representa Leganés".

Por último, el embajador del Club Deportivo Leganés, Martín Mantovani, también entrevistado en Canal 33, deseó "que la gente se lo pase bien, que disfrute" y calificó las fiestas como "un momento muy bonito para toda la gente". En clave deportiva, Mantovani expresó el deseo común de "volver a Primera División" y confió en que la temporada sea "bonita" y se pueda "regalar alegría a la afición".

El pregón que da inicio a varios días de fiestas en Leganés contó con la presencia de cientos de vecinos y, entre las autoridades, con la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García; el alcalde de Serranillos del Valle, Iván Fernández, y el alcalde de Cubas de la Sagra, Antonio Naranjo, entre otras.