Jorge Blass da el pistoletazo de salida al Carnaval "más mágico" con un alegato por "el amor por Madrid"

Archivo - El ilusionista Jorge Sánchez Blas, más conocido como Jorge Blass, durante una entrevista en el Parque de Atracciones, a 22 de abril de 2023, en Madrid (España). El mago realiza un show de magia en el II Festival de Magia del Parque de Atraccion - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mago Jorge Blass, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha ofrecido este sábado desde la plaza principal de Matadero el pregón del Carnaval de la ciudad "más mágico" hasta la fecha y con el el que ha aprovechado para declarar su "amor por Madrid".

Cientos de familias, muchas de ellas disfrazadas, han podido presenciar, coincidiendo con el día de San Valentín, la intervención del mago que, a propósito de la fecha, ha querido celebrar "el amor romántico, el amor gamberro, el amor de barra en barra y el amor por esta ciudad".

"Madrid también sabe de disfraces. Aquí nos disfrazamos de viernes cuando es lunes, de tradición, de barrio y de pura guasa. En Madrid nos disfrazamos de nosotros mismos, que ya es bastante espectacular. Nuestra ciudad es puro carnaval todo el año. Es un gran teatro donde cada día pasa algo imposible", ha manifestado.

Desde el escenario, Jorge Blass ha querido lanzar un "hechizo colectivo" para "transformar las calles" de Madrid "en un escenario" donde cada uno de los ciudadanos sea "actor protagonista", invocando para ello "el poder de lo absurdo, de lo libre y de lo creativo".

Como madrileño, Blass ha reconocido que le ha hecho especial "ilusión" ser el pregonero oficial del Carnaval y ha recordado que este fin de semana se encuentra dirigiendo el XVI Festival Internacional de Magia en el Circo Price de la capital.

"Madrid es una ciudad mágica no sólo por el festival sino por todo lo que rodea. Y realmente es una ciudad en la que cualquier cosa, en cualquier momento... puede pasar", ha declarado a los medios mientras dejaba aparecer una baraja de cartas de su boca.

ACTIVIDADES HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Al pregón le ha seguido el gran desfile del Carnaval, que ha partido desde el Puente de Toledo recorriendo Madrid Río hasta llegar a Plaza Matadero para transformar el espacio urbano en un gran escenario al aire libre con teatro de calle, música, circo y propuestas visuales de gran formato.

Así lo ha explicado a los medios Rivera de la Cruz que, por su parte, sí iba disfrazada de "una mezcla de Los Bridgerton y Willy Wonka", con una chistera y un chaqué de terciopelo azul marino prestados por Peris Costumes, "la gran casa de disfraz de la Comunidad de Madrid".

La delegada ha detallado las diferentes actividades que se darán en la ciudad con motivo de esta festividad hasta el próximo miércoles, cuando se celebrará el Entierro de la Sardina. Durante la tarde de este sábado se impartirán bailes latinos en la plaza principal de Matadero, mientras que el domingo los cuadros de Goya "cobrarán vida" con el manteo del pelele, además de recibir a murgas y chirigotas.

Asimismo, Rivera de la Cruz ha asegurado que los madrileños "lo van a pasar muy bien" gracias a toda la oferta de "actividades, talleres y demás propuesta cultural y lúdica para toda la familia" puesta en marcha hasta el próximo miércoles.