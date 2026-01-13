Jorge Rodrigo retoma su actividad en la Consejería "con muchas fuerzas y ganas": "La vida es lo más maravilloso"

El consejero Jorge Rodrigo (c) durante la presentación de la 29ª edición de Libros a la calle, iniciativa organizada por la Asociación de Editores de Madrid en colaboración con Metro de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes. - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha retomado este martes su actividad al frente de la Consejería tras un proceso oncológico "con muchas fuerzas y ganas" y ha ensalzado el "optimismo" como una forma de superar "las piedras" que la vida pone en el camino.

Rodrigo, que el pasado 16 de septiembre anunció su retirada temporal de la primera línea pública tras haberle sido detectado un cáncer, ha retomado más de 100 días después su actividad con "ganas" de seguir trabajando para mejorar la vida de los madrileños.

Aunque ha admitido que no han sido unos meses "fáciles" y aunque todavía no ha terminado "el proceso", ha recalcado que "el cariño" recibido durante estos cuatro meses y "los amigos" le han dado las ganas necesarias para "continuar adelante".

En este sentido, ha subrayado que la vida "es lo más maravilloso", y, aunque siempre hay "piedras en el camino", con "firmeza" y "de manera positiva" todos los obstáculos se pueden salvar.

El consejero madrileño ha acudido a la presentación de la 29ª edición de Libros a la calle, iniciativa organizada por la Asociación de Editores de Madrid en colaboración con Metro de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para acercar la literatura al transporte público.

Un acto que Rodrigo ha aprovechado para reiterar su agradecimiento a los sanitarios del Hospital Ramón y Cajal que le han atendido durante este tiempo y ha hecho un llamamiento a la prevención.

"Me gustaría agradecer a todos los sanitarios públicos de nuestra región, donde he podido comprobar de primera mano que tenemos la mejor sanidad en Madrid, la mejor sanidad del mundo, y al mismo tiempo también agradecer, sin duda, a todos esos profesionales que intentan trabajar por los madrileños y mejorar su estado de salud", ha destacado Rodrigo, al que se le detectó el cáncer durante una revisión rutinaria.

En este sentido, ha animado a los madrileños a que "hagan caso de los consejos que les dan los médicos" y realizarse "los cribados y pruebas" recomendadas. "No hay nada mejor en este caso para poder combatir un cáncer que cogerlo a primera mano y desde un primer momento y eso se hace con prevención", ha zanjado.