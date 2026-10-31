La jornada transcurre sin incidentes en Madrid ante la convocatoria de 'Blocus' prevista para este sábado

Varios agentes de la Policía Nacional registran a varios jóvenes ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween, a 31 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este sábado ha transcurrido sin incidentes en Madrid, donde estaba prevista la convocatoria vinculada a la plataforma 'Blocus', que había difundido en redes sociales llamamientos a saquear y vandalizar comercios en pleno puente de Todos los Santos y coincidiendo con Halloween.

Comercios situados en el centro de la capital, en calles como Gran Vía o Montera, o en la conocida como Milla de Oro, habían tapiado sus escaparates de forma preventiva ante el temor a que se repitieran los saqueos registrados el pasado sábado 24 en Barcelona, que se saldaron con 133 detenidos y más de 600 identificados.

Para estas fechas, el Consistorio había anunciado un despliegue de 1.700 agentes en la ciudad. Los agentes han realizado algunos registros en las zonas donde estaban previstas las movilizaciones, pero no ha habido incidentes. Los policías municipales del servicio ordinario estaban además prevenidos por si era necesario reforzar algún servicio, en coordinación con la Policía Nacional.

La convocatoria se enmarcaba en una serie de llamamientos que 'Blocus' ha difundido también para otras ciudades como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Palma, Sevilla, Granada y la propia Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra han activado un dispositivo de nivel 4, el máximo ante movilizaciones en la vía pública.

DETENCIONES PREVIAS

Este viernes, las fuerzas y cuerpos de seguridad llevaron a cabo varias operaciones que dejaron una decena de detenidos en Valencia, Bilbao, Málaga y Tenerife, acusados de instigar a realizar saqueos y de llamar a los jóvenes a secundar la protesta utilizando armas y fabricando cócteles molotov con el objetivo de "desbordar" a los policías.

Entre los arrestados figura el considerado líder de 'Blocus' en España, un joven de 20 años detenido en Picanya (Valencia). La Jefatura de Información de la Guardia Civil lo acusa de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento y señala que su objetivo era "dirigir los saqueos en tiempo real" en comercios de varias ciudades.

Las primeras detenciones vinculadas a 'Blocus' las practicaron los Mossos d'Esquadra tras los disturbios del pasado sábado en Barcelona, cuando arrestaron 'in situ' a 128 personas, 72 de ellas menores de edad. La Fiscalía ha pedido 8 internamientos y 70 libertades vigiladas para los menores detenidos.