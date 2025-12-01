Un joven que asfixió a una cocinera de Alcalá admite que lo hizo drogado y bebido

Juicio por el asesinato de una mujer en Alcalá de Henares - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años que asfixió hasta la muerte a una cocinera de Alcalá de Henares el 2 de julio de 2023 ha admitido en el juicio el crimen y ha manifestado que lo hizo bajo los efectos del alcohol y las drogas, lo que le llevará a una reducción de la condena.

El juicio ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos ocurridos en la localidad de Alcalá de Henares, con los informes previos de las partes y la declaración del procesado.

Según la fiscal, el crimen se produjo en el transcurso de una discusión en la que el procesado golpeó ala mujer en la cabeza y la apuñaló por la espalda, procediendo a su estrangulamiento por la técnica del 'mataleón'. Un día después, el acusado llamó al 112 y se hizo responsable de la muerte. En su detención, mostró su arrepentimiento.

En su informe, el abogado defensor ha señalado que su cliente reconoce los hechos, por lo que se está ante un juicio sin "controversia" respecto a lo sucedido.

El letrado pretende acreditar en la vista el estado alterado de su cliente en el momento del crimen, un extremo que corroboran los agentes de la Policía Nacional que accedieron a la vivienda. "La persona que hoy se sienta poco tiene que ver con el que lo hizo", ha subrayado indicando que se está convirtiendo en lo que quiso Mari Carmen, la víctima y con quien mantenía una relación de amistad.

En su declaración, el acusado ha manifestado que no recuerda con "exactitud" los sucedido por su estado. "Debió ser así ya que nos encontrábamos los dos en el domicilio", ha apuntado admitiendo que usó la técnica del mataleón. "Sí, señora fiscal", le ha respondido al ser preguntado por este método. Tras ello, llamó al 112. "Me arrepiento desde el primer momento y no lo olvido ningún día. Son hechos inadmisibles", ha aseverado.

La representante del Ministerio Público solicita veinte años de prisión para el acusado si bien la pena quedará reducida ante el reconocimiento del asesinato al previsiblemente aplicarse una atenuante de adicciones, confesión y reparación del daño al haber abonado la responsabilidad civil con la herencia de sus padres.

Antes de la vista, el procesado se ha mostrado conforme a alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscal y la acusación particular, que representa al hijo de la víctima. La vista oral se celebrará pero quedará reducida la prueba testifical y pericial. Concluirá el próximo miércoles.

El fiscal le imputa un delito de asesinato con alevosía y le pide libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena, según consta en el escrito de acusación. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que el acusado indemnice con 145.000 euros al hijo de la fallecida.

CRIMEN EN ALCALÁ

De acuerdo con el fiscal, entre las 22.30 y las 23 horas se inició una fuerte discusión entre ambos que derivó en una agresión física. El acusado habría golpeado a la víctima en el costado y la cabeza, causándole una fractura de la cuarta costilla derecha con neumotórax subyacente.

Posteriormente, el acusado habría utilizado un cuchillo de cocina de 34 centímetros para asestarle una puñalada por la espalda en la zona cervical, generándole una herida de 18 milímetros de profundidad que afectó a la musculatura del cuello. Aunque la lesión no alcanzó órganos vitales, la acusación sostiene que el ataque formó parte de un mismo propósito homicida.

El fiscal sostiene además que, aprovechando la debilidad de la víctima, A. I. T. le aplicó la maniobra de estrangulación conocida como "mataleón", impidiéndole respirar y provocándole la muerte por asfixia mecánica externa. La víctima no habría tenido posibilidad de defenderse.