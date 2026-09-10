Jóvenes madrileños tendrán descuentos de 3,5 euros en las entradas de cine durante febrero coincidiendo con los Goya

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves la puesta en marcha de un programa piloto para facilitar el acceso al cine a los jóvenes de entre 18 y 25 años con un descuento de 3,5 euros en las entradas durante el próximo mes de febrero, coincidiendo con la entrega de los Premios Goya.

Lo hará en el Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea donde dará a conocer esta iniciativa que se desarrollará gracias a una colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Federación de Cines de España (FECE), han avanzado desde el Gobierno autonómico a Europa Press.

El objetivo es acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones, favorecer su participación en actividades culturales presenciales y estrechar su relación con la creación audiovisual.

Esta propuesta quiere reforzar el papel de las salas cinematográficas como "espacios de encuentro y de acceso a una oferta diversa", además de destacar su presencia en barrios y poblaciones de la región para poner al alcance del público las producciones que forman parte de este sector.

Esta actuación se suma al Plan Estratégico de la Industria Audiovisual y a Cine en municipios, dirigido a llevar proyecciones a localidades que no disponen de salas.

Entre julio y diciembre, Humanes de Madrid, San Martín de la Vega, Torres de la Alameda, Aranjuez y Batres acogerán sesiones en espacios habilitados para este fin.