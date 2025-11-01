Jóvenes Más Madrid coloca carteles en universidades públicas contra el "abandono y maltrato" de la Comunidad - JÓVENES MÁS MADRID

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes Más Madrid ha colocado esta semana varios carteles en las facultades de las seis universidades públicas de la región ante el "abandono y maltrato" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y para denunciar "quince años de recortes".

'Cierra la UCM' o 'Cierra la UC3M' son algunas de las frases que se pueden leer con el que la 'cantera' del partido que lidera la oposición en la Asamblea de Madrid busca "alertar" a los jóvenes de la situación de los centros universitarios, con un QR que critica "el plan de Ayuso".

Estas críticas se producen en la misma semana que se ha conocido que la Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%, tal y como recoge el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica. Para hacer frente a su situación financiera, el centro mantendrá hasta 2028 una retención de crédito del 35%.

"Mientras tenemos 14 universidades privadas con informes desfavorables de que solo son máquinas expendedoras de títulos, las públicas lideran rankings de conocimiento y calidad. Eso se lo quieren cargar", ha censurado el coportavoz de Jóvenes Más Madrid, Jorge Olivera.

En la misma línea, la coportavoz Diana López ha alertado de que la dirigente madrileña "está preparando su última estocada a este modelo para desguazarlo y venderlo por piezas a los fondos buitre".

La campaña de Jóvenes Más Madrid se extenderá durante estas semanas con diferentes acciones, como repartos de folletos denunciando "la represión que la presidenta quiere aplicar en los campus con multas de hasta 100.000 euros". Además, participará en una movilización contra el acto que el activista Vito Quiles pretende realizar en la Complutense, que ha sido desautorizada.

"Desde Más Madrid ya reclamaron en 2024 una inyección de 300 millones de euros para salvar a las universidades públicas y que pudieran funcionar con la calidad y el prestigio que les caracteriza. Algo similar reclamaron los seis rectores en una carta a Ayuso: 200 millones de euros extra para las universidades públicas", ha recalcado.