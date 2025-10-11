Jóvenes Más Madrid echa a andar para motivar a gente nueva y localizar problemas territoriales: "Es momento de crecer"

Celebra este sábado una asamblea abierta para "enfrentar" el modelo de Ayuso y debatir próximas acciones

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes Más Madrid, la 'cantera' del partido, ha echado a andar en estas últimas semanas para motivar a progresistas a militar en la formación y localizar los problemas de los barrios y los municipios de la región, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Jorge Sánchez y Diana López son los encargados de poner la cara de este grupo sectorial que el pasado 28 de septiembre celebró su I Congreso Regional, arropado por la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

"La gente joven está politizada pero desencantada con el espacio institucional y los partidos. Diría que es más apartidista. Lo que hay que volver es entusiasmar", ha resumido el coportavoz del grupo sectorial, Jorge Sánchez, en declaraciones a Europa Press.

Tras recibir muchos mensajes de jóvenes que querían reunirse para debatir, Jóvenes Más Madrid ha organizado este sábado, a las 18 horas, una asamblea abierta en la sede del partido, situado en el número 52 del Paseo de las Acacias, para darles la bienvenida e invitarles públicamente a su espacio, bajo el lema 'Vencer el desencanto, conquistar el entusiasmo'.

Más allá de detallar su organigrama, Sánchez ha explicado que el objetivo del encuentro es hablar de política, sobre todo de "cómo enfrentar" el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "cada vez está más sola".

"Ahora hay que aprovechar para disputar el terreno. La alternativa real que ya está formada. Estamos coordinados con Más Madrid, que está bastante implicado y trabajamos mano a mano con diputados de la Asamblea y concejales del Ayuntamiento. Queremos que milite la gente nueva que llegue. Es el momento de crecer", ha remarcado el coportavoz.

ACCIONES

La imposibilidad de emanciparse por una vivienda "inaccesible", los trabajos "precarios" o un transporte "cada vez más deficiente" en la región son algunos de los temas que Jóvenes Más Madrid se propone trabajar y reivindicar para definir sus próximas acciones.

"Después de mucho esfuerzo, la juventud madrileña hemos vuelto a la casilla de salida. No podemos empezar una vida por una vivienda inaccesible, un sueldo que no llega a fin de mes o que después de mil horas trabajando en un punto alejado necesitemos como mínimo una hora para llegar a casa", ha censurado Sánchez.

Esta misma semana repartían folletos a las 8 de la mañana en Ciudad Universitaria y en Moncloa para alertar a los universitarios sobre "el caos" en el transporte público, provocado por las diferentes obras que están en marcha en la capital. La siguiente será el próximo día 23, con una acción de "pacificar una calle" en el distrito de San Blas-Canillejas para "abrir el barrio a los vecinos".

"Queremos reivindicar que el espacio público es de todas y que merecemos disfrutar de él sin tener que consumir en una terraza. Ya lo hicimos el año pasado en Carabanchel y está vez me hace especial ilusión hacerlo en San Blas por ser mi barrio de toda la vida, en el que nací y sigo viviendo. Cada vez hay menos espacios públicos gratuitos en los barrios obreros y queremos cambiarlo desde ya", ha defendido Diana López, también coportavoz de Jóvenes Más Madrid, a Europa Press.

En este sentido, López ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "amiguete de la ultraderecha, negacionista del genocidio y enemigo de lo público", por estar "regalando" la capital a "fondos buitre", con desfiles "privados" en la Plaza Mayor o "una ciudad comercial alrededor del Estadio Metropolitano". "¿Y para los vecinos qué queda?", se ha preguntado.

MÁS ALLÁ DE LA CAPITAL

Sánchez ha recalcado que estos problemas no solo están en la capital, sino que se extiende "por toda la región". Por ello, en la asamblea abierta esperan tomar nota sobre los problemas que los jóvenes han detectado en sus barrios y en los municipios.

Próximamente celebrarán reuniones en los municipios para organizar asambleas territoriales y llegar a las principales comarcas del sur y el este, así como la Sierra, una zona "muy olvidada". Su planteamiento es canalizar "la rabia y frustración" de 30 años de gobiernos del PP en "propuestas y acciones".

"Hay que convencer a la gente de que esto tiene que parar. Hay alternativa. La izquierda madrileña lo ha hecho regular si el Partido Popular ha continuado gobernando. Pero hay que salir del derrotismo e ir con ilusión porque podemos ganar para cambiar muchas cosas", ha concluido el coportavoz de Jóvenes Más Madrid.