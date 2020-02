Condenado 5 de los detenidos en los disturbios de 'Rodea el Congreso' de 2013 y absueltos otros tres

Actualizado 05/02/2020 17:02:34 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 11 ha condenado a penas de entre los tres y los diez meses de prisión a cinco de los ocho acusados en el juicio por supuestas agresiones a agentes de policía durante la manifestación de Rodea el Congreso que tuvo lugar en las inmediaciones del Parlamento en noviembre de 2013.

A los cinco acusados, el juez les condena por desórdenes públicos, a una de ellos la condena también por delito de atentado y a otro por daños, los causados sobre un vehículo de la Policía Municipal.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez absuelve a otros tres de los acusados en la vista oral. En el juicio, el fiscal retiró la acusación que ejercía contra cuatro de los encausados para los que pedía tres años de cárcel al no considerar acreditados los delitos que les imputaba.

Nueve de los procesados se enfrentaban a una solicitud fiscal de seis años de prisión por delitos de atentado, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones.

Los hechos se produjeron el 14 de diciembre de 2013 durante una concentración no autorizada bajo el lema 'Rodea el Congreso', que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol.

El juez absuelve a todos los acusados del delito de atentado en concurso con delito de lesiones por el que el Ministerio Público, única parte acusadora, solicitaba una pena de cuatro años de prisión que al término de la vista rebajó a condenas de entre 27 y 32 meses de cárcel por la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El juez absuelve del delito de atentado en concurso de lesiones a los acusados al no quedar acreditada durante la vista oral su participación en los hechos.

La sentencia aclara que no ha quedado probado que los acusados actuaran con "un acuerdo expreso o tácito" y hubiera un mutuo concierto en la ejecución de las acciones, soporte subjetivo necesario para considerar la autoría en que se funda el principio de la imputación recíproca de las distintas contribuciones al resultado final, y en cuya virtud se podría entender que "todos aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer".

Descartada la participación por falta de prueba sobre la imputación recíproca de las contribuciones de los coacusados en las lesiones (catorce agentes de la Unidad de Intervención sufrieron heridas de diversa consideración), tampoco se ha podido acreditar la participación de cada acusado en las distintas lesiones que sufrieron cada uno de los agentes de la UIP, toda vez que fueron decenas los manifestantes que tiraron botellas y otros objetos a las distintas unidades de agentes allí desplegadas.

Durante su testimonio en el juicio, los coacusados negaron su participación en los hechos, los policías no pudieron referir la actuación concreta de cada acusado y, por último, en las grabaciones de lo ocurrido aquel día en las inmediaciones del Congreso se aprecia que los manifestantes, varias decenas cuando no casi un centenar, arrojan botellas y otros objetos a los agentes, pero no se visualiza a ninguno de los coacusados ni se ve tampoco como sus supuestas acciones causaron lesión alguna los policías.

En el fallo, el juez relata que cuando terminó la concentración varios manifestantes se toparon con un coche de la Policía Municipal, que resultó golpeado y muchos de los concentrados arrojaron "botellas de vidrio".

El abogado defensor Erlantz Ibarrondo ha señalado a Europa Press que la sentencia acredita que las peticiones de pena de la Fiscalía eran "desproporcionadas", ya que "no se ajustaban nada" a los hechos.

Además, el letrado ha subrayado que no se ha podido acreditar "nada" del relato de los hechos del fiscal respecto a los denunciados y a los acusados.

CONCENTRACIÓN NO AUTORIZADA

Según el relato inicial del fiscal, los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema 'Rodea el Congreso', que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, "donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas".

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de "patear" un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos "les arrojaron botellas de vídrio y piedras para evitar la intervención". Otro de ellos "propinó fuertes empujones a los agentes", mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.