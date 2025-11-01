Un juez obliga a la Comunidad a pagar el complemento específico a un agente forestal de baja por incapacidad temporal

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado 21 de Madrid de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que ordena a la Comunidad de Madrid abonar a un agente forestal el importe correspondiente al complemento específico que había dejado de cobrar durante el tiempo que estuvo de baja por incapacidad temporal en 2021.

Así se desprende de una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el magistrado reconoce "el derecho a percibir el complemente específico durante el tiempo en situación de IT". Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado esta sentencia como una victoria en "un importante litigio en defensa de los derechos de los empleados públicos".

La organización ha emitido un comunicado en el que destaca que esta es la segunda sentencia favorable en este asunto, por lo que se "consolida una jurisprudencia clave que reconoce el derecho de los agentes forestales al cobro íntegro del complemento específico, incluso durante los periodos de incapacidad".

El sindicato ha destacado que la sentencia del Juzgado "echa por tierra" los argumentos presentados por la Comunidad de Madrid, que había justificado la denegación del pago en base a "un criterio erróneo sobre la cotización y las retribuciones".

El tribunal aclara que la orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización regula las bases de cotización para contingencias comunes, pero no afecta en ningún caso al reconocimiento del complemente específico previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de abril de 2021, donde se aprobó una mejora de mil euros anuales para los agentes forestales.

CSIF considera que la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, así como la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) "incumplieron dicho acuerdo, perjudicando económicamente a numerosos agentes forestales" que en 2021 vieron injustamente reducidas sus retribuciones durante periodos de baja.

"Desde el primer momento, CSIF ha tenido claro que todos los agentes forestales tenían derecho a percibir el aumento del complemento específico acordado, sin excepciones", ha remachado el sindicato, que considera "esta nueva victoria judicial" como un "importante precedente" y apunta que refuerza su posición de defensa del personal de la Administración.