El juicio del triple crimen de Morata de Tajuña y la posible vista al novio de Ayuso, en el nuevo curso judicial

Archivo - Fachada de la casa donde se hallaron a tres hermanos ancianos asesinados y quemados, a 19 de enero de 2024, en Morata de Tajuña, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agenda judicial para el próximo curso en los tribunales madrileños incluye el juicio por el triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña ocurrido en 2023 y la posible vista oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por el caso del presunto fraude fiscal, pendiente del auto de apertura de juicio si lo solicitan las partes.

El acusado por el asesinato de Morata se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del 20 de octubre. Se le acusa de matar a los hermanos el 17 de diciembre de 2023 a golpes con un palo de hierro y por una supuesta deuda.

Los cadáveres se hallaron quemados y apilados un mes después tras alertar los vecinos de que llevaban tiempo sin verles. La vivienda era la segunda residencia de las víctimas. Una vez en prisión, el procesado mató a golpes a su compañero de celda. Lo hizo con una pesa.

El fiscal solicita una condena de 36 años de prisión para Dilawar H. C., natural de Pakistán y conocido como 'El Negro', por tres delitos de homicidio y un delito de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica.

JUICIO A LA PAREJA DE AYUSO

En este curso judicial se espera que el nuevo juez de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, dicte el auto de apertura de juicio oral contra Alberto Amador González por la causa en la que se ha investigado un presunto fraude fiscal.

Este trámite procesal supone el paso previo a la vista oral si así lo solicitan las partes personadas. El fiscal y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsificación en documento mercantil, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE y Más Madrid piden cinco años de prisión al añadir nuevos delitos como uno contable.

En septiembre se retomarán varias causas judiciales con alcance mediático. El día 16, el juez de Instrucción número 6 de Madrid informará a José Hernán A. G., miembro del grupo conocido como Petazetaz, del auto de procesamiento por dos agresiones sexuales en mayo de 2023 en un piso de Vallecas.

También está previsto que el día 19 la jueza de Instrucción número 7 de Madrid tome declaración como investigadas a dos profesoras del colegio Highlands School de El Encinar y al exdirector del centro como testigo en la causa en la que investiga a un excapellán del centro escolar por seis presuntos casos de abuso sexual a alumnas.

Durante su exploración, una de las menores manifestó haberle dicho a las profesoras que el padre Marcelino le tocaba sus "partes íntimas" y afirmó que las docentes no le hacían caso.

ACUMULACIÓN DE DENUNCIAS

En cuanto a causas en instrucción por muertes en residencias por el Covid-19, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid está pendiente de pronunciarse sobre la acumulación de varias denuncias relativas a los protocolos desplegados por la Comunidad de Madrid en centros de mayores durante la pandemia.

Este juzgado investiga al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur; Francisco Javier Martínez Peromingo, que sustituyó a Mur en el puesto; y a Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno regional, por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Otro de los juicios pendientes, aún sin fecha de señalamiento, es la vista oral contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer por presunto trato "absolutamente vejatorio" a un familiar.

El fiscal solicita seis años de cárcel para el actor por un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal, por el trato dispensado a la tía de la segunda. El último informe forense, de 2023, concluyó que esta no había sido envenenada.