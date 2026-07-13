Junio cierra con siete trabajadores fallecidos, la mayoría de ellos del sector de la construcción

Archivo - Obreros trabajando en las obras de construcción de Parque Castellana - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT han lamentado que el mes de junio ha culminado con el fallecimiento de siete trabajadores en accidente laboral, cuatro de ellos en el sector de la construcción, y con las altas temperaturas como "asesino silencioso" que incrementa el riesgo de siniestralidad.

Según los datos provisionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), cinco de las víctimas mortales perdieron la vida durante la jornada laboral y otras dos fallecieron en accidentes de tráfico 'in itinere', según recogen sendos comunicados de los sindicatos.

En concreto, los fallecimientos en la construcción se produjeron por caídas desde tejados, golpes con maquinaria pesada, el derrumbe de una antena y una patología no traumática (PNT). A ellos se suma una muerte por PNT en el sector servicios y dos accidentes mortales de tráfico en los sectores de industria y servicios.

CC.OO. y UGT han advertido de que muchas muertes clasificadas oficialmente como PNT o accidentes derivados de distracciones pueden estar relacionadas con el impacto del calor extremo sobre la salud de los trabajadores.

Por otro lado, a juicio de los sindicatos el estrés térmico provoca fatiga física y mental, reduce los reflejos y agrava patologías previas, favoreciendo situaciones que pueden desembocar en caídas, atrapamientos o golpes que considera evitables con una adecuada prevención.

En este contexto, las organizaciones sindicales han recordado que las empresas están obligadas por ley a aplicar protocolos frente a fenómenos meteorológicos adversos y a evaluar los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Entre las medidas que reclaman figuran la modificación o reducción de la jornada laboral para evitar las horas de mayor calor, la prohibición de determinados trabajos de especial riesgo durante avisos meteorológicos naranjas o rojos y la habilitación de zonas climatizadas o de sombra con suministro continuo de agua potable.

Además, CC.OO. y UGT han exigido a la patronal que deje de considerar la prevención de riesgos laborales como "un mero trámite" y ha instado a las administraciones a reforzar los recursos destinados a la Inspección de Trabajo.