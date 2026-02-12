La Junta de Chamartín estudia aumentar el número de toldos en parques del distrito para hacer frente al calor en verano

La presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Chamartín estudia aumentar el número de toldos en parques del distrito para hacer frente a las temperaturas tórridas en los meses de verano.

Así lo ha trasladado la presidenta del distrito, Yolanda Estrada, quien ha precisado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que hay dos parques en el distrito que ya cuentan con estas infraestructuras: el parque Berlín y el de la calle Alfonso XIII con Uruguay.

"Había una zona donde daba muchísimo sol y era imposible, a partir de mayo-junio, que los niños y las familias pudieran disfrutar plenamente de él, porque le faltaba un confort climático en esa zona, y está instalado ya desde el mes de septiembre del año 2025" ha detallado Estrada sobre el toldo de parque Berlín.

En relación a la otra área, la presidenta del distrito ha precisado que se trata de una zona infantil que no podía ser utilizada en los meses estivales. "El calor era increíble y ahora, pues, gracias a esta inversión, hemos podido facilitar a las familias que puedan disfrutar", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que estas infraestructuras, ya instaladas, estaban incluidas en los Presupuestos del Ayuntamiento del año 2025 y que ahora se podrían replicar en otros parques del distrito con las cuentas municipales para 2026.