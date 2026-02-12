La Junta de Chamartín estudia aumentar el número de toldos en parques del distrito para hacer frente al calor en verano

La presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 12:47
MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Chamartín estudia aumentar el número de toldos en parques del distrito para hacer frente a las temperaturas tórridas en los meses de verano.

Así lo ha trasladado la presidenta del distrito, Yolanda Estrada, quien ha precisado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que hay dos parques en el distrito que ya cuentan con estas infraestructuras: el parque Berlín y el de la calle Alfonso XIII con Uruguay.

"Había una zona donde daba muchísimo sol y era imposible, a partir de mayo-junio, que los niños y las familias pudieran disfrutar plenamente de él, porque le faltaba un confort climático en esa zona, y está instalado ya desde el mes de septiembre del año 2025" ha detallado Estrada sobre el toldo de parque Berlín.

En relación a la otra área, la presidenta del distrito ha precisado que se trata de una zona infantil que no podía ser utilizada en los meses estivales. "El calor era increíble y ahora, pues, gracias a esta inversión, hemos podido facilitar a las familias que puedan disfrutar", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que estas infraestructuras, ya instaladas, estaban incluidas en los Presupuestos del Ayuntamiento del año 2025 y que ahora se podrían replicar en otros parques del distrito con las cuentas municipales para 2026.

