La Junta en funciones del COAM dirigida por Herráez convoca elecciones y San Vicente habla de "golpe de Estado"

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno en funciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), bajo la dirección de Sigfrido Herráez, ha anunciado este martes el inicio de los trámites necesarios para la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Esta Junta lleva en funciones desde hace más de un año, en el marco de las discrepancias con Jesús San Vicente, a quien la mesa electoral declaró decano electo este verano y que protagonizó un acto de toma de posesión como tal y que ve en esta convocatoria un "golpe de Estado".

"La institución está siempre por encima de las personas y de cualquier candidatura. La prioridad absoluta es devolver la centralidad de la conversación a los verdaderos protagonistas de la institución: los colegiados. Cualquier salida a esta situación debe fundamentarse en reforzar la voz de la colegiación y garantizar que el futuro del Colegio responda únicamente a la voluntad y al interés del conjunto de la profesión", ha indicado el decano en funciones, Sigfrido Herráez.

Una situación que se produce, según ha apuntado la Junta de Gobierno interina, "ante actuaciones que pretenden alterar, al margen de los cauces institucionales y legales, el normal funcionamiento" del Colegio. Actúa así, ha remarcado, "con la máxima responsabilidad para preservar la estabilidad y la autoridad de la institución y evitar un coste de reputación profesional al conjunto de la colegiación".

En las últimas elecciones, el pasado 27 de mayo de 2025, la lista liderada por Sigfrido Herráez, Todos COAM, se impuso con el 53,9% de los votos, pero la candidatura encabezada por Jesús San Vicente, Nexo COAM, alegó que Herráez no cumplía los requisitos para presentarse.

Tras una serie de resoluciones judiciales que todavía no han resuelto el fondo de la cuestión, el pasado mes de junio se realizó un acto de toma de posesión en virtud del cual el presidente de la mesa declaró decano electo a San Vicente. "Los procedimientos legales aún abiertos no han permitido la toma de posesión de la junta electa, por lo que hasta la fecha sigue en funciones la Junta de Gobierno de 2022", explican los de Herráez.

En este marco, la Junta de Gobierno liderada por Herráez ha anunciado el inicio de la convocatoria de nuevas comicios, una cesión que se ha adoptado de manera unánime por el equipo de gobierno con el apoyo de la mayoría de grupos de la Junta de Representantes (Tu Coam, Unión Coam, Factoría AR y ADN y Punto) y de cinco exdecanos de la institución, según el comunicado publicado en la página web del COAM.

Por su lado, San Vicente, en un escrito firmado en calidad de decano del COAM, defiende que la candidatura liderada por Herráez fue declarada "inelegible" por la Mesa Electoral y "absolutamente todos los pronunciamientos judiciales y colegiales han fallado en contra" tanto de su pretención "de tomar posesión ilícitamente, mantenerse indefinidamente como Junta de Gobierno "en funciones" y, en última instancia, impedir la toma de posesión" de él como cabeza de lista de Nexo COAM .

En este sentido, ha denunciado que el anuncio de nuevas elecciones, a las que Herráez ya dijo que no se presentaría, "vulnera las reglas democráticas más elementales que regulan los procesos electorales" del Colegio.

Según apunta, se vulnera los Estatutos colegiales vigentes desde el año 2017, las decisiones que han tomado los órganos colegiales, Mesa Electoral y Comisión de Recursos, las resoluciones judiciales de hasta tres juzgados (18, 23 y 24) y "los más elementales principios de una democracia como es la información veraz, la igualdad entre candidatos y el respeto a los órganos independientes que son competentes en el proceso electoral".

Así, ha denunciado que se "atrincheren en el Decanato" y "sin aceptar la toma de posesión del nuevo Decano y su Junta Nexo COAM, sin mostrar una sola resolución judicial que lo avale" y haya decidido además que la solución para "devolver la normalidad a la Institución" es convocar nuevas elecciones. "No tiene ni competencia ni legitimidad. Su Junta en funciones cesó el 20 de julio y debe acatarlo, y en su caso justificar que la toma de posesión de Nexo COAM fue ilegal, y recurrir ante la Comisión de Recursos del COAM", ha zanjado.