La Justicia ratifica la prisión permanente para el 'El Portugués' por el atropello mortal en una boda de Torrejón

Archivo - El abogado Jaime Sanz de Bremond, una de las acusaciones por el atropello en una boda de Torrejón - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid(TSJM) ha ratificado la condena a prisión permanente revisable impuesta a Micael da Silva, alias 'El Portugués', por la masacre que llevó a cabo la noche del 6 de noviembre de 2022 cuando embistió con su vehículo a los invitados de una boda de Torrejón de Ardoz matando a cuatro de los asistentes, entre ellos un joven de 16 años.

Así consta en una sentencia dictada el 24 de febrero, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados desestiman los recursos interpuestos por la Fiscalía de Madrid, el Consorcio de Compensación de Seguros y el de una de las acusaciones particulares.

De este modo, ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró probado que el acusado embistió de forma deliberada con su vehículo a varios invitados que se encontraban en el exterior del restaurante donde se celebraba el enlace.

La Sala confirma la pena por cuatro delitos de asesinato, con dos penas de prisión permanente revisable y dos de 20 años de cárcel; ocho delitos de asesinato en grado de tentativa, con 10 años de prisión por cada uno; y un delito de tentativa de asesinato, castigado con 6 años de prisión.

La defensa alegó que el acusado actuó por miedo insuperable, sosteniendo que él y su familia habían sido rodeados y agredidos con armas por otros invitados. Sin embargo, el tribunal considera que no existen pruebas que acrediten esa versión y respalda la valoración del jurado y del magistrado presidente del juicio.

La sentencia señala que la multiplicidad de pruebas e indicios -testimonios, informes policiales y periciales- permite concluir que la condena está fundada y no vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

CRITICAS POR EL IMPAGO DE INDEMNIZACIONES

El letrado Jaime Sanz de Bremond, abogado de la acusación por la familia del novio, entre los que están dos de los fallecidos y tres de los lesionados, ha mostrado su "enorme satisfacción", especialmente por la condena del acusado pero también por la condena como responsable civil del Consorcio de Compensación de Seguros.

El letrado critica que el Consorcio no haya adelantado cantidad alguna de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos ni a los lesionados.

Considera que "un nuevo recurso al Tribunal Supremo del Consorcio, dada la claridad y contundencia de las sentencias ya dictadas, supondría alargar indebida e injustificadamente la precaria situación en la que se encuentran las familias de los fallecidos y de los lesionados".

MÁXIMA PENA EN ESPAÑA

La sentencia de instancia se dictó el pasado mes de julio después de que el jurado popular contemplara la aplicación de la pena máxima que hay en España y descartara las atenuantes que solicitaba la defensa, entre ellas la de miedo insuperable al no dar credibilidad a la versión del procesado.

En el juicio, la fiscal se sumó a las peticiones de prisión permanente formuladas por cuatro de las cinco acusaciones particulares por el atropelló múltiple que dejó cuatro muertos y nueve heridos de gravedad.

En su declaración, el acusado manifestó que "todos" los invitados le querían matar, asegurando que al escuchar disparos, se agachó por miedo y el coche aceleró por su propio cuerpo sin tener intención de que se produjera la masacre ocurrida.

MASACRE EN UNA BODA

Los hechos se produjeron la madrugada del 6 de noviembre de 2022, cuando 'El Portugués' acudió a la celebración de una boda en el restaurante 'El Rancho' de Torrejón de Ardoz en compañía de dos hijos suyos menores de edad y de dos sobrinos.

Durante la celebración, uno de los menores protagonizó un incidente con alguno de los invitados, lo que motivó que se le indicara al acusado que abandonara el lugar junto con las personas que le acompañaban.

Fue entonces cuando el procesado se enfrentó a varios de los allí presentes, hasta que una vez en el exterior del establecimiento, se dirigió en compañía de sus hijos y sobrinos al vehículo de su propiedad que tenía aparcado en las inmediaciones.

Tras ponerse al volante aceleró el motor "a sabiendas de la presencia de las personas allí congregadas con motivo de los hechos y con total voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera", arrolló a varios de ellos, ocasionando la muerte de cuatro personas.