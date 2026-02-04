Juzgado admite querella por prevaricación y coacciones contra alcalde de Parla por echar de un Pleno al portavoz de Vox

Archivo - Imagen de recurso del alcalde de Parla, Ramón Jurado. - AYUNTAMIENTO DE PARLA - Archivo

PARLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Parla ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de la localidad, el socialista Ramón Jurado, por los delitos de prevaricación administrativa y coacciones que interpuso el portavoz del Grupo municipal Vox, Juan Marcos Manrique, por los sucesos del Pleno del pasado 9 de octubre, que acabaron con la expulsión del edil de la sesión plenaria.

Manrique denunció que su expulsión fue irregular puesto que, según argumentó en la querella, se llevó a cabo presuntamente sin seguir el reglamento del Pleno, extremo éste que negó el Gobierno local.

En una resolución fechada el pasado día 28 de enero y a la que ha accedido Europa Press, el juzgado abre diligencias previas y cita a declarar al querellante el próximo día 12, a las 9 horas. Al tiempo, ordena que se notifique la resolución a Ramón Jurado.

El juzgado de Instancia número 1 recuerda que, contra esta resolución, cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de los tres días siguientes a su notificación, o bien, recurso de apelación directo.

LOS HECHOS

El conflicto que dio origen a la reclamación judicial se remonta al 9 de octubre. Aquel día, durante el Pleno, el concejal de Vox solicitó una cuestión al orden para que se retiraran pancartas y carteles sobre Palestina exhibidos por concejales de PSOE, Más Madrid y Podemos en sus asientos, así como por parte del público asistente.

La querella relata que el alcalde se negó a cumplir con el reglamento del Pleno argumentando que la exhibición de pancartas o carteles se ha visto en otros Parlamentos autonómicos o nacionales. Más tarde, tras una nueva intervención de Manrique, éste recibió insultos desde el público.

En concreto, le habrían proferido insultos como "hijo de puta" y "mierda fascista", entre otros. La formación confirmó en su momento que también denunció a esta persona del público por un posible delito de odio.

Al pedir de nuevo un turno la intervención, el alcalde le llamó al orden por segunda vez y le ordenó que abandonara el Pleno. La querella se basa en estos hechos, apuntando que es necesario llamar al orden tres veces a un concejal antes de expulsarle de la sesión.

Para respaldar la denuncia, Vox adjuntó un informe del Secretario General del Pleno, fechado el 5 de noviembre, en el que, a su entender, se corrobora que la expulsión no se ajusta a lo dispuesto en la normativa municipal que rige el Pleno.

Además, la querella acusa al alcalde de cometer un delito de coacciones al obligar al concejal de Vox a abandonar la sesión bajo amenaza de hacer uso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

HAY "AVAL" PARA LA EXPULSIÓN, SEGÚN EL GOBIERNO

Por su lado, fuentes municipales se han remitido este miércoles a un segundo informe del Secretario General donde "se avala la expulsión y la actitud reprobada del concejal de Vox". Este documento se trasladó al juzgado.

En ese documento, se justifica la expulsión del edil por motivos de seguridad, a raíz del tenso ambiente que había en la sesión plenaria entre el edil y el público asistente con las pancartas.

"A partir del minuto 20:05, debido a la tensión creciente por los insultos del público y la reacción del Sr. Manrique dirigiéndose de forma airada hasta la grada del público para romper los carteles que tenían expuestos, el Sr. Alcalde como garante del buen orden del desarrollo del Pleno, y para evitar males mayores, llama al orden al Concejal Sr. Manrique López y le pide que abandone el Pleno", esgrime el texto.

"Esto responde por si solo a esa querella", han asegurado las mismas fuentes, que han confirmado que "se interpondrán los recursos oportunos como permite la Ley".