Juzgan a un acusado de dejar a su casera con el cráneo destrozado en una brutal agresión en Carabanchel

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este jueves un juicio contra un hombre acusado de intentar asesinar a la mujer con la que convivía en una vivienda del barrio de La Peseta, en Carabanchel, en una brutal agresión ocurrida el 20 de febrero de 2024 y que dejó a la víctima gravemente herida con múltiples fracturas en el cráneo.

En la primera sesión del juicio ha declarado el acusado y los agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio tras recibir el aviso de una agresión. La víctima comparecerá mañana ante el tribunal.

Uno de los policías ha relatado que, al acceder a la vivienda, encontró a la víctima tendida en el suelo, inconsciente y con la cabeza completamente desfigurada.

El agente ha descrito una escena de extrema violencia y ha señalado que la mujer presentaba golpes muy severos, con el cráneo prácticamente "aplastado", por lo que se temió por su vida hasta la llegada de los servicios sanitarios, que la trasladaron en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre.

Durante la vista también ha prestado declaración el acusado, quien ha reconocido haber agredido a la mujer, aunque ha negado que tuviera intención de acabar con su vida.

Según su versión, conoció a la víctima mientras paseaban a sus respectivos perros y fue ella quien le ofreció irse a vivir con ella. Ha asegurado que le dijo que la vivienda pertenecía a su madre, aunque posteriormente descubrió que era falsa esa versión y que la mujer ocupaba ilegalmente el inmueble.

El procesado ha explicado que poco después de comenzar la convivencia, en febrero de 2024, la relación entre ambos se deterioró. Según ha declarado, la víctima le insultaba con frecuencia, le provocaba y llegó a decirle a su hija que su padre era "un maltratador".

Asimismo, ha manifestado que el día de los hechos la discusión se agravó cuando la mujer le dijo que no volvería a ver a su hija y que perdería su custodia. "En ese momento estallé", ha reconocido ante el tribunal.

El acusado ha sostenido que la agresión se produjo de frente y no por la espalda y ha insistido en que nunca quiso matarla. "Pensé que María se moría y llamé al 112", ha afirmado.

Además, ha asegurado que la víctima le había engañado sobre la situación de la vivienda y le había sacado dinero. "Me tenía harto", ha dicho. "Me dejó sin un duro, me estafó. Le importó cero sabiendo que nos iban a echar a la calle".

El juicio continuará en los próximos días con la práctica del resto de la prueba testifical y pericial antes de que las partes eleven a definitivas sus conclusiones.