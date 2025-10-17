Juzgan a una pareja por someter a un perro que les dieron en acogida a "constantes" golpes y patadas

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita diez meses de prisión para una pareja a quien la Asociación Protectora APAP-Alcalá había entregado un galgo en régimen de acogida al que sometieron a "constantes" golpes y patadas.

El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de maltrato animal, por lo que pide una condena de 10 . El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la Fiscalía, el 1 de noviembre de 2019 la Asociación Protectora APAP-Alcalá entregó a la pareja en régimen de acogida a la perra 'Nika', de raza galgo y de 3 años de edad, a la que llevaron a su domicilio en Torrejón de Ardoz.

Desde esa fecha ambos sometieron al animal a constantes golpes y patadas, "con evidente desprecio a su integridad física", que le produjeron heridas y hematomas por todo el cuerpo.

Además, sobre las 18 horas del 27 de marzo de 2020, el hombre agredió a Nika, propinándole varios golpes por el cuerpo, lanzándole objetos y agarrándole con fuerza del cuello, sin que la mujer hiciera nada para evitarlo.

A raíz de estos hechos la Policía y la asociación protectora intervinieron de forma "inmediata" y la trasladaron a una clínica veterinaria donde se constató que sufría varios hematomas por todo el cuerpo.