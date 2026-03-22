El lago de Pradolongo en Usera acoge kayak-polo, un deporte minoritario que busca ganar visibilidad en Madrid

Una competición de kayak-polo en Puerta de Hierro. Foto de archivo cedida por Club Oxio Usera Piraguismo. - OXIO CLUB

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lago del Parque de Pradolongo, en el distrito madrileño de Usera, acoge la práctica de kayak-polo, un deporte de equipo que combina piragüismo, balonmano y waterpolo y que sigue siendo "minoritario" en España.

El club Oxio, con 17 años de actividad en este enclave, imparte formación a alumnos de todas las edades, tras haber desarrollado previamente esta disciplina en la Casa de Campo bajo el nombre de Manzanares-Kayak. Además del kayak-polo, la entidad ofrece otras modalidades como piragüismo, slalom o Stand Up Paddle (SUP).

El coordinador de las escuelas municipales del club, Sergio Martín, ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid les cedió el lago hace 17 años y ha subrayado que se trata de unos "grandes desconocidos", en un deporte que, según la federación española, practican unas 600 personas en España.

Martín ha detallado que el club está subvencionado al 50% por el Ayuntamiento y que en su funcionamiento intervienen tres actores: la federación de piragüismo, que asume el coste del técnico; el club, que aporta el material; y el Consistorio, responsable del lago.

DOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

El club cuenta con dos programas subvencionados: las escuelas municipales, dependientes del Ayuntamiento, y el programa Ipafd (Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte), de la Comunidad de Madrid, que ofrece actividades extraescolares gratuitas o de bajo coste a alumnos de ESO y Bachillerato en centros públicos.

En este último participan estudiantes de tres institutos, que abonan únicamente el seguro escolar por temporada. En el caso de las escuelas municipales, dirigidas a menores de 18 años, las inscripciones se realizan en la junta municipal y las cuotas oscilan entre unos 9 euros para menores de 14 años y alrededor de 14 euros para los de mayor edad.

Según ha indicado Martín, los alumnos de las escuelas municipales tienen entre seis y 14 años y, a partir de esa edad, pasan a integrarse en el club y a federarse para competir. En total, la entidad cuenta con 35 alumnos en programas formativos y 60 deportistas en el club, con mayoría de participación femenina.

El ratio es de un profesor por cada 20 alumnos, que se reduce a uno por cada 10 en el caso de las escuelas municipales, con grupos que no superan los 10 o 15 participantes.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Para darse a conocer, el club realiza actividades promocionales como jornadas durante las fiestas de Usera, en las que permite probar el kayak-polo de forma gratuita, además de acciones en centros culturales y educativos al inicio y final del curso escolar.

Martín ha señalado que todas las actividades se desarrollan bajo demanda y con un enfoque educativo y ha precisado que el 80% de la actividad del club se centra en el kayak-polo.

Asimismo, ha destacado que Madrid cuenta con varios espacios para la práctica de este deporte, como la Casa de Campo, El Retiro, Puerta de Hierro, el Parque Juan Carlos I, el Parque de Polvoranca en Leganés y el Parque de la Alhóndiga en Getafe.

LIMITACIONES DEL LAGO

El coordinador ha advertido de que una de las principales problemáticas es el "poco calado" del lago, que no alcanza los 90 centímetros de profundidad exigidos por la normativa para competiciones, situándose por debajo de los 70 centímetros e incluso en 20 en algunos puntos.

Esta situación, según ha explicado, impide organizar competiciones y provoca que los alumnos "cojan miedo" al entrenar en otros entornos, lo que deriva en abandono de la práctica, además de daños en el material que los propios deportistas costean.

Como posibles soluciones, Martín ha planteado aumentar la profundidad del lago o acondicionar una zona específica para kayak-polo, aunque ha lamentado que, pese a la "buena disposición" de las administraciones implicadas, "no se llega a ejecutar nunca".

A su juicio, una remodelación permitiría dar mayor visibilidad al barrio y aprovechar un espacio con condiciones "idóneas" para albergar competiciones internacionales que podrían generar turismo.