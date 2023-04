Lasquetty subraya la creación de 23.000 empleos en marzo: "Madrid es la Comunidad en la que se crea más empleo"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha remarcado este martes que en la Comunidad de Madrid se han registrado 23.0000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en marzo, siendo la región en la que más empleo se crea, y ha achacado el incremento de la cifra del paro al papel de la región como polo de atracción de personas llegadas desde otros puntos en busca de oportunidades.

El consejero ha subrayado que la región "sigue generando más empleo que nunca" y, de hecho, "hay más personas trabajando que nunca en la historia", con un total de 3.532.391 afiliados a la Seguridad Social en marzo, la cifra más alta de toda la serie histórica, tras una subida de 23.600 cotizantes (+0,7%) durante el mes pasado.

"Además es un número significativamente más alto que antes de la pandemia y es la Comunidad en la que se crea más empleo", ha incidido Fernández-Lasquetty antes de participar en la presentación del nuevo Barómetro Industrial, sobre la situación de este sector en la región, elaborado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).

Frente a ello, el paro ha aumentado en el último mes en 1.103 personas, hasta un total de 341.982 desempleados en marzo, el más bajo para este mes desde 2008. En términos interanuales, desciende en 24.241 (-7,1%).

En este sentido, el titular de Hacienda madrileño ha indicado que el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y la subida en el número de desempleados "lo que está significando es que Madrid está siendo un lugar al que están llegando personas desde muchos otros lugares que buscan aquí oportunidades y casi todos las encuentran para seguir trabajando".

"No cabe duda que las medidas negativas que toma el Gobierno de la nación, desde las medidas que no controla la inflación hasta las medidas que lo que hacen es introducir más rigidez, por ejemplo en el mercado laboral, nos perjudican a todos. Ahora, claramente hay muchas personas que están viendo y encontrando en Madrid las posibilidades de empleo que ellos creen que no pueden tener en otros lugares", ha remarcado.

EFECTO DE LA ANTIRREFORMA LABORAL

El consejero también ha llamado la atención sobre las "preocupantes" distorsiones que ha creado en el mercado laboral la "antirreforma laboral" impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"Más de la mitad de los contratos fijos que se han firmado en el último mes en toda España, más de la mitad de ellos o eran fijos discontinuos o eran indefinidos a tiempo parcial, es decir, por tanto, eran temporales, como toda la vida, con la diferencia de que ahora Yolanda Díaz los coloca en otra columna para que no parezca que son personas que están buscando un empleo y a mí eso me parece que es preocupante", ha advertido.

En cualquier caso, el titular madrileño de Economía ha subrayado que "sigue habiendo muchas personas paradas" en la región y, por tanto, hay que seguir actuando. "Madrid sigue generando dinamismo y actividad como para muchas personas que no estaban trabajando puedan empezar a trabajar", ha resaltado.