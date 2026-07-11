Latina, el cuarto distrito más poblado, cumple 50 años tras surgir de la reorganización administrativa de Carabanchel

Archivo - Fachada de la Junta Municipal del Distrito de Latina, a 14 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Latina, el cuarto distrito más poblado de Madrid con sus 251.139 habitantes según datos del padrón a 1 de enero de 2026, está de aniversario, cumple 50 años de vida desde que se 'independizó' de Carabanchel --este sí el más poblado con sus 278.090 vecinos y vecinas-- mediante una reorganización administrativa.

En pleno suroeste de la capital, el hoy cincuentón distrito de Latina lleva a sus espaldas el peso de cinco siglos de historia, con la impronta de una mujer del XV --el de Beatriz Galindo, conocida como La Latina por su dominio del latín, y fundadora de un hospital en el barrio de La Latina, en la céntrica plaza de la Cebada-- y con curiosidades como albergar el aeródromo más antiguo de España, el de Cuatro Vientos, como enumera el Diario del Ayuntamiento de Madrid, consultado por Europa Press.

Fue en junio de 1976 cuando Latina inauguró su Junta Municipal, entonces en el barrio de Las Águilas, en la calle Rafael Final, 54. El edificio, por su altura y su forma cilíndrica sobre un antiguo depósito de agua, no pasó desapercibido. Allí continuó hasta 1999, cuando se trasladó a su actual ubicación, junto al Metro de Aluche. Hoy viviendas públicas ocupan el espacio en el que se erigía la primera Junta de Latina.

Hasta llegar a tener su propia Junta, los barrios de Latina -- Aluche, Campamento, Cuatro Vientos, Las Águilas, Los Cármenes, Lucero y Puerta del Ángel-- habían compartido décadas de administración con Carabanchel.