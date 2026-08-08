Lavapiés se viste de verbena por San Lorenzo con Los Vinagres, Metroolé, chotis, procesión y limonada popular

Archivo - Decenas de personas durante las fiestas de San Cayetano 2024, en la calle del Oso, a 6 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lavapiés se viste de verbena desde este sábado por las fiestas de San Lorenzo, que hasta el 11 de agosto llevarán al barrio conciertos, chotis, la tradicional procesión del santo y una limonada popular, además de actividades familiares y propuestas vecinales con la plaza de Arturo Barea como principal escenario.

La música tendrá entre sus protagonistas a Los Vinagres, Metroolé, Lotus y La Penúltima Sabinera, mientras que el programa reservará también espacio para zarzuela, copla castiza, sesiones de DJ, talleres infantiles, arte urbano y una batalla de agua.

San Lorenzo recoge así el testigo de las fiestas de San Cayetano este sábado con una jornada en la que no faltará la batalla de agua organizada por la Plataforma Fiestas Populares de Lavapiés, de 18 a 19.30 horas en la plaza de Arturo Barea.

Antes, entre las 12.30 y las 14.30 horas, la calle Argumosa acogerá un taller de pintura organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12. Ya por la tarde, a las 20 horas, llegará a Arturo Barea la actividad familiar 'Qué emoción'.

La música tomará definitivamente el relevo a las 21 horas con la actuación estelar de 'La Penúltima Sabinera', tributo dedicado al repertorio de Joaquín Sabina. Tras el concierto, DJ Paulo prolongará la verbena desde las 23 hasta las 2 horas.

ZARZUELA Y LOS VINAGRES PARA EL DOMINGO

El domingo mantendrá el pulso festivo desde el mediodía. La calle Argumosa será escenario, de 12.30 a 14.30 horas, de un taller infantil para elaborar muñecos rellenos y otros juguetes reciclados.

El arte también ganará terreno en las calles del barrio con la novena edición de 'Bolardo voy, bolardo vengo', una intervención artística sobre bolardos organizada por la Asociación Esta es una Plaza. La iniciativa se desarrollará entre las 16 y las 21 horas en distintos puntos de las calles Amparo, Sombrerete y Caravaca.

La plaza de Arturo Barea recuperará a partir de las 20 horas su vertiente más castiza con 'Zarzuela de Mujeres', antes de dar paso, a las 21.30 horas, a 'Los Vinagres By Vibra Mahou', una de las actuaciones destacadas de las fiestas.

La noche concluirá con DJ José del Rey, que estará a los platos desde las 23 hasta la una de la madrugada.

SAN LORENZO SALE EN PROCESIÓN POR LAVAPIÉS

El lunes, 10 de agosto, día central de San Lorenzo, se celebrará la Santa Misa a las 19 horas en la iglesia de San Lorenzo, situada en el número 2 de la calle Doctor Piga. Desde este mismo templo partirá la tradicional procesión de San Lorenzo.

A la misma hora, la plaza de Arturo Barea ofrecerá animación infantil para las familias antes de que Metroolé suba al escenario a las 21.30 horas como actuación estelar de la jornada. A partir de las 23 horas, DJ Madent pondrá música a la última parte de la verbena hasta la una de la madrugada.

Tampoco faltará uno de esos sabores que forman parte del paisaje de las verbenas madrileñas. La calle del Olivar acogerá de 21.30 horas a medianoche una limonada popular organizada por la Agrupación Castiza el Orgullo de Madrid-Agrupación de Madrileños y Amigos los Castizos y la Junta Municipal de Distrito Centro.

COPLA, LOTUS Y CHOTIS PARA DESPEDIR SAN LORENZO

San Lorenzo todavía se guardará una última noche de fiesta para el martes, 11 de agosto, cuando la tradición castiza volverá a encontrarse con los sonidos de verbena en Arturo Barea.

La programación musical arrancará a las 20 horas Manuel de Segura y su espectáculo 'Copla Castiza'. Después, a las 21.30 horas, llegará la actuación estelar de Lotus, antes de que DJ Pakito tome el mando de la plaza desde las 23 hasta la una de la madrugada para poner el broche a las cuatro jornadas.

Fuera del escenario principal, la Asociación Esta es una Plaza organizará de 19 a 21 horas en la calle Doctor Fourquet, 24, juegos populares para todas las edades, lectura de cómic y novela gráfica y diferentes manualidades, además de un torneo de petanca con inscripción previa.

Finalmente, San Lorenzo comenzará a entregar simbólicamente el testigo a la siguiente gran verbena del calendario madrileño con la séptima edición del Concurso de Chotis Virgen de la Paloma, prevista entre las 21 y las 22.30 horas en la plaza de la Virgen de la Paloma.

DESPUÉS DE SAN LORENZO, LA PALOMA

Así, tras el final de San Lorenzo, el centro de Madrid volverá a vestirse de chulapo y chulapa para las fiestas en honor a la patrona oficiosa de la capital, la Virgen de la Paloma, con los Jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja como dos de sus grandes escenarios.

Del 13 al 16 de agosto, la música volverá a ser uno de sus grandes reclamos. Celtas Cortos actuará en Las Vistillas el jueves 13 a las 21.30 horas; el viernes 14 habrá una noche de regreso a los años 80 con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco; y el sábado 15, día grande, subirá al escenario DePol a las 21.30 horas. La programación musical pondrá su último gran acento el domingo 16 con Miss Caffeina, también a las 21.30 horas en Las Vistillas.

Antes, el 15 de agosto, la tradición volverá a mandar con la ofrenda floral, la misa solemne y la esperada bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, prevista a las 14.15 horas. La procesión de la Virgen de la Paloma partirá de la iglesia a las 19.30 horas.