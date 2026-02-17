El legado de Chillida llega a Conde Duque con 102 obras que constatan que "el horizonte era su patria común"

Interior de la Exposición durante la inauguración de la muestra “Eduardo Chillida. Soñar el espacio”, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Ibercaja. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El legado de Eduardo Chillida (1924-2002) llega a los Cuarteles de Conde Duque con 'Soñar el Espacio', un recorrido por toda una vida de creación que podrá visitarse hasta el 21 de junio a través de 102 creaciones y que dan muestra de los valores de los que hizo gala en vida, "como la creatividad, el esfuerzo, el trabajo y el talento", en palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o que "el horizonte era su patria común", según la comisaria de la muestra, Alicia Valina.

Organizada por la Fundación Ibercaja, la exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku y supone el cierre de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento del artista vasco.

La componen un total de 102 obras que engloban esculturas realizadas en diferentes materiales y obra sobre papel. La veintena de esculturas están realizadas en yeso ('Forma'), alabastro ('Lo profundo en el aire XXI', 'Estela' o 'Elogio al horizonte'), hormigón armado o tierra chamota (como los 'Lurrak', bloques compactos y macizos de arcilla que Chillida apenas manipulaba).

Su hijo, Luis Chillida, ha destacado en la presentación el peso que en la obra de su padre tuvo el papel. No eran obras preparatorias porque cuentan con singularidad y autonomía propias, como se constata en 'Boceto para la plaza de los Fueros de Vitoria' o 'Jaula de libertad'). La exposición incluye además dibujos geométricos o grabados en tinta, carbón o sanguina, junto a collages.

CHILLIDA EN CINCO ESPACIOS PÚBLICOS DE MADRID

"Veinticinco años después, Madrid se vuelve a reencontrar con una exposición de Eduardo Chillida, que es una oportunidad única para volver a revivir a un artista extraordinario que ha dejado una gran huella y una impronta importante en la ciudad de Madrid", ha destacado Almeida.

Madrid cuenta con hasta cinco esculturas de Chillida en lugares públicos de la ciudad, desde el parque Agustín Rodríguez Sahagún al museo al aire libre en la parte posterior del puente de Juan Bravo, en el Reina Sofía, en la Casa de las Siete Chimeneas o en la Fundación Juan March.

Almeida le ha descrito como "un artista inimitable que ha marcado gran parte del mundo de la escultura durante la segunda mitad del siglo XX con una obra fácilmente reconocible, siempre extraordinaria, de una relevancia artística prácticamente incalculable".