Levy asegura que trabajadores de Conde Duque con la anterior dirección artística estaban “agotados y desmoralizados”

Publicado 13/12/2019 11:34:13 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha asegurado este viernes que los trabajadores de Conde Duque con la anterior dirección artística de Miguel Oyarzun e Isla Aguilar estaban "agotados y desmoralizados", y justifica el cese en diversos informes psicosociales sobre la carga de trabajo y las condiciones de trabajadores.

"En 2018, el 90 por ciento de los trabajadores percibían violencia psicológica en el trabajo. Ustedes ya debieron haber apartado a la dirección artística. En 2017, hubo 387 actividades; en 2018 subieron a 492, y en 2019 pasaron a 669. Prácticamente el doble de trabajo para una plantilla desbordada", ha manifestado a continuación en la comisión del ramo a preguntas de la edil de Más Madrid Rita Maestre.

Además, Levy ha hecho mención a un "nuevo informe psicosocial" recibido "hace apenas un mes" donde "el 81 por ciento de trabajadores reconocían una carga de trabajo elevada". "Hemos tenido que venir a defender a los trabajadores; ustedes miraron a otro lado", ha espetado al equipo de Gobierno.

Para Maestre, esta justificación es una "explicación débil" y lo que se esconde "son motivos ideológicos evidentes". "Sabe que lo que dice es mentira, y es una vergüenza", ha concluido.

LOS EXDIRECTORES DEFENDIERON SU GESTIÓN

A finales de noviembre, cuando se conoció su destitución, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun defendieron su gestión y aseguraron que su cese se debe a "motivos puramente políticos".

En un comunicado, los exdirectores del Conde Duque afirmaorn que, bajo su dirección, el centro "ha mejorado su recaudación, diversidad y afluencia de público" en un 35 por ciento más así como han resaltado que han conseguido transformar "un centro dedicado a la mera exhibición en un centro de creación".

En esta línea, señalaron que han habilitado y usado todos los espacios del centro para apoyar la creación la producción nacional e internacional así como para fomentar "el desarrollo y la internacionalización de proyectos artísticos a medio plazo".

En este sentido, lamentaron que el Área de Cultura después de un año de programación, en el que el proyecto está "en pleno rendimiento", haya decidido interrumpirlo "sin haberse reunido" con ellos.

En esta línea, lanzaron que la decisión tomada por el Ayuntamiento contiene "argumentarios inciertos" porque "el trabajo profesional desarrollado en el centro, independientemente de cuestiones de gusto, es incuestionable".

Aguilar y Oyarzum subrayaron que los problemas de gestión de personal que han podido haber es "responsabilidad única de Madrid Destino" así como que su proyecto, que enmarca a la dirección artística, a los artistas y al público, "colisiona con unas estructuras anticuadas que no son capaces de responder a las necesidades y desafíos de hoy". Asimismo, han apuntado que los contratos firmados con el Ayuntamiento de Madrid son contratos de "autónomos" y no "mercantiles" por no formar parte de Madrid Destino.

Según comentaron, han estado "meses sin gerente" que, para la dirección es, una "herramienta fundamental" por lo que algunos trabajadores les "acusaron de extralimitarse" de sus funciones.

"La sucesión de bajas empezaron a escasos dos meses de nuestra toma de posesión, cuando aún ni siquiera habíamos empezado a desarrollar nuestra programación", explicaron.