Liberada en Getafe una joven de Motril secuestrada por su expareja en un camión durante tres días

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha liberado en Getafe (Madrid) a una joven de 28 años que fue secuestrada en Motril (Granada) y retenida durante tres días en un camión por su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor respecto de la víctima y ha sido detenido.

La joven fue secuestrada el pasado 11 de septiembre, cuando su expareja, de 33 años, la sacó a la fuerza de su domicilio en la localidad granadina y la trasladó primero en un coche y luego la introdujo en un camión, según han detallado a Europa Press fuentes policiales.

Durante todo este periplo, el Centro Cometa dio la voz de alarma, puso en aviso a la Policía Nacional, que acabó por poder contactar con la víctima. Luego la introdujo en un camión en el que permaneció hasta que el día 14 fue liberada por los agentes.