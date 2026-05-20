Lidó Rico defiende el presente como materia del arte en su exposición en Alcalá 31: "Hay caminos de viaje hacia adentro"

La Comunidad de Madrid presenta “L’anima non finita” de Lidó Rico, una exposición que recorre más de tres décadas de creación del artista, desde sus primeras obras a finales de los años ochenta hasta la actualidad - EUROPA PRESS

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El artista murciano Lidó Rico reivindica el presente como eje de su práctica artística en la exposición 'L'anima non finita', instalada en la Sala Alcalá 31, donde recorre más de tres décadas de trayectoria a través de medio centenar de obras.

"Si vivimos el presente hay que hablar del presente", ha señalado Rico en declaraciones a Europa Press durante el recorrido por la muestra, donde ha defendido que "hay caminos de viaje hacia adentro y el arte y la cultura te pueden ayudar a desarrollarlo".

La exposición, organizada por la Comunidad de Madrid y abierta al público hasta el próximo 31 de mayo, reúne obras realizadas desde finales de los años ochenta hasta la actualidad y supone además el cierre de la conmemoración de los 1.200 años de la fundación de Murcia.

Durante la visita, el artista ha explicado que su trabajo parte de una revisión del concepto tradicional de escultura. "Normalmente se está habituado a pensar que la escultura está modelada, con todo ese anclaje histórico que conlleva. Y realmente lo que va a ver el espectador aquí es cómo el presente es capaz de modelar", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que muchas de sus piezas nacen de "un proceso bastante dramático" que, en determinados casos, acaba derivando en "todo ese tipo de poesía o de poética que ocurre por las paredes".

"A mí no me interesan los ventrílocuos ni la historia del arte como tal, como un anclaje, sino que se supone que si vivimos el presente hay que hablar del presente", ha insistido.

MEDIO CENTENAR DE OBRAS

La muestra se articula como una cartografía del universo creativo de Lidó Rico y reúne distintos itinerarios temáticos. En la planta baja destacan dos grandes instalaciones: 'Secadero de pensamientos' y 'Piel y memoria'.

'Secadero de pensamientos' recibe al visitante con decenas de cabezas suspendidas que remiten a la permanencia de las emociones, los vínculos y los recuerdos más allá de la propia existencia física.

"Muchas veces pensamos que sería muy triste esa idea de que todo desaparece con nosotros. ¿Qué ocurre con ese amor que sientes por tu hijo, por tu hija, por tu madre, por el otro? O con esa impronta que te ha dado la vida", ha reflexionado el artista.

"Precisamente eso es de lo que te habla el secadero de pensamientos, de que hay esperanza y hay algunos lugares donde se puede hospedar todo eso", ha añadido.

Por otro lado, Rico ha explicado que la obra 'Piel y memoria' fue "la pieza que detonó la exposición", ya que sirvió para articular el relato completo de su trayectoria artística en torno a la memoria colectiva y la experiencia humana.

"Con la muestra se justificaba cómo ha nacido esa pieza. Hay una obra de cerca de casi 40 años que te está explicando por qué has llegado hasta aquí", ha señalado.

DE CARLOS ALCARAZ A RUTH LORENZO

La instalación ha contado con la participación de unas 150 personas pertenecientes a asociaciones y colectivos sociales, además de personalidades del ámbito cultural y deportivo. Entre ellas figuran el tenista Carlos Alcaraz, los integrantes del grupo Viva Suecia o la cantante Ruth Lorenzo, cuyas manos han quedado integradas en la obra.

"Han participado asociaciones absolutamente maravillosas y representantes de muchas historias distintas, precisamente defendiendo la idea de 'yo tengo del arte', y es que el arte está hecho por y para personas", ha afirmado.

Durante la visita también ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, quien ha destacado la colaboración institucional con Murcia en el marco de la conmemoración de los 1.200 años de la ciudad.

"La celebración de los 1.200 años de la ciudad comenzó aquí, en Madrid, en la Casa de América, y ahora se culmina de alguna manera con esta magnífica pieza, 'Piel y memoria', que nos cuenta toda la historia de la región y su vinculación con el propio universo", ha señalado.

Asimismo, ha recordado al alcalde de Murcia, José Ballesta, recientemente fallecido, asegurando que tanto la exposición como la obra central de la muestra "fueron un anhelo, un deseo y un amor" del regidor murciano.

"Esto es lo que tiene el arte, ensalzar su memoria, ensalzar su ilusión y ensalzar su lucha a través de la mirada de cada uno de los espectadores que visiten la Sala Alcalá 31", ha concluido.

UN REPASO POR LA TRAYECTORIA DE LIDÓ RICO

La primera planta de la Sala Alcalá 31 reúne obras de carácter más introspectivo, centradas en cuestiones como la autorrepresentación, la identidad individual, los recuerdos o las ensoñaciones, en un recorrido que apela directamente a la experiencia emocional del espectador.

Los visitantes pueden acceder mediante códigos QR a las historias personales vinculadas a cada una de las piezas y elementos integrados en la instalación.

Toda la exposición refleja el enfoque artístico de Lidó Rico, centrado en la vulnerabilidad y la imperfección del cuerpo como vía de conocimiento. Su técnica se basa en la inmersión directa del cuerpo en escayola, preservando así "la unidad de la carne" y convirtiendo el propio proceso creativo en parte esencial de la obra.

Nacido en Yecla en 1968, Lidó Rico fue nombrado académico de número por la Academia de Santa María de la Arrixaca en 2026 y recibió el Doctorado Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Victimología en 2023. Su carrera comenzó a consolidarse tras obtener en 1989 el Premio Murcia Joven de Pintura y participar en 1992 en la escultura exterior del Pabellón de Murcia de la Expo de Sevilla.

Desde entonces ha desarrollado una trayectoria internacional con más de un centenar de exposiciones individuales y presencia en instituciones como el Museo Reina Sofía, el IVAM o ARTIUM, además de colecciones internacionales en países como México, Egipto, Marruecos, Japón o Emiratos Árabes Unidos.