Limonada, espectáculos y actividades para todos los públicos protagonizarán el inicio de San Lorenzo este fin de semana

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Limonada, espectáculos y actividades para todos los públicos protagonizarán el inicio de las fiestas de San Lorenzo desde este sábado y hasta el 12 de agosto en el distrito Centro de la capital, en continuación a las de San Cayetano y previas a la Virgen de la Paloma.

Así, este sábado la programación comenzará en la Plaza Arturo Barea a las 19.30 horas con la actuación familiar de Raúl Charlo, seguida, a las 20.30 horas, por la música de DJ Alberto Hache. A las 22 horas, llegará la actuación estelar de Fiesta Bresh x Mahou, y a medianoche volverá a los platos DJ Alberto Hache para cerrar la jornada.

En paralelo, la Escuela de Cocina Conversa (C/ Embajadores, 41, local 47) ofrecerá de 18 a 19 horas la actividad gratuita 'Juego de aromas de la Cocina', organizada junto a la Asociación Distrito 12.

El domingo, la diversión arrancará a las 18 horas en la Plaza Arturo Barea con una refrescante batalla de agua organizada por la Plataforma Fiestas Populares de Lavapiés, seguida a las 19.30 horas de la actividad familiar Baila y canta. A las 20.30 horas, el espectáculo 'El Madrid más castizo' pondrá acento tradicional a la tarde, antes de la actuación estelar de Indivision a las 22 horas y el cierre musical con DJ Alberto Hache a medianoche.

También el domingo, en la calle Mesón de Paredes, entre los números 71 y 73, se celebrará de 20 a 22 horas 'San Lorenzo Abierto 2025', un micro abierto callejero para que el público se exprese libremente a través de diferentes artes.

La creatividad también tendrá su espacio con la octava edición de 'Bolardo voy, bolardo vengo', de 16 a 21 horas en varias calles del barrio, y la degustación ciega gratuita en la Escuela de Cocina Conversa (18 a 19 horas).

La jornada se endulzará a las 21.30 horas con la tradicional limonada popular en la calle Olivar, organizada por la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos.

Por otro lado, los actos litúrgicos en honor a San Lorenzo se celebrarán el domingo a las 19 horas con la Santa Misa en la iglesia de San Lorenzo (C/ Doctor Piga, 2) y la posterior procesión, a partir de las 20 horas.

LAS FIESTAS CONTINÚAN HASTA EL MARTES

Las Fiestas de San Lorenzo continuarán el lunes 11 de agosto con una jornada cargada de propuestas para todos los gustos. A las 18 horas, la Escuela de Cocina Conversa (C/ Embajadores, 41, local 47) abrirá sus puertas para 'Haz tu recetario a todo color'. A las 19.30 horas, la Plaza Arturo Barea acogerá el Show de baile, mientras que en Doctor Fourquet se celebrarán los juegos populares y cómic. A la misma hora, en la calle Calvario se desarrollará un micro abierto de música y poesía, y en la Plaza Arturo Barea comenzará el espectáculo Mantón de Zarzuela, a las 20.30 horas.

La tradición tendrá su cita a las 21 horas con la sexta edición del Concurso de Chotis en la Plaza Virgen de la Paloma. La música seguirá marcando el ritmo de la noche en la Plaza Arturo Barea con DJ Tama, a las 21.30 horas, el concierto de La Cuarta Cuerda, a las 23 horas y un nuevo set de DJ Tama a medianoche.

San Lorenzo pondrá el broche el martes, 12 de agosto. La jornada comenzará a las 18 horas con el un intercambio de libros de cocina en la Escuela de Cocina Conversa. A las 19.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de títeres en la Plaza Arturo Barea, que continuará a las 20 horas con 'San Lorenzo suena a Zarzuela'. La noche avanzará al ritmo de DJ Alberto Hache (21.30 horas), el concierto de Naked Family (23 horas) y un cierre musical del propio DJ Alberto Hache, a las 00.15 horas.