Cortes de tráfico por las Fiestas y la Procesión de San Lorenzo en la capital

Archivo - Dos hombres vestidos de chulapos en la procesión del santo de San Lorenzo tras una misa solemne el día del comienzo de la festividad de San Lorenzo, a 10 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado las incidencias y cortes de tráfico que se extenderán por numerosas calles del barrio de Lavapiés y su entorno con motivo de las Fiestas y la Procesión de San Lorenzo 2025, que se celebran hasta el 12 de agosto en la capital.

Entre las vías con cierre completo o parcial figuran tramos de la calle Amparo, comprendidos entre los números 22 y 64 y entre Miguel Servet y el número 91; Ave María, desde Olmo hasta la Plaza de Lavapiés; Buenavista, entre Fe y el número 21; Doctor Fourquet, entre Argumosa y Valencia; y Embajadores, desde el número 54 hasta la Glorieta de Embajadores.

También se verán afectadas calles como Escuadra, Esperanza, Fe, Lavapiés en su tramo entre San Carlos y la Plaza, Mesón de Paredes entre los números 71 y 84, Miguel Servet entre Valencia y la Glorieta de Embajadores, Calvario, Mira el Sol desde el número 3 hasta Embajadores o Olivar entre la Plaza de Lavapiés y Olmo.

Igualmente, Olmo hasta Torrecilla, Salitre, San Carlos, Santa Isabel a la altura del número 8, Santiago el Verde, Sombrerería, Torrecilla del Leal hasta el número 26, Tres Peces, Tribulete entre Embajadores y Mesón de Paredes, Valencia y Zurita desde Fe hasta Santa Isabel. Además, se incluyen varias plazas como la de la Corrala, Nelson Mandela, Lavapiés y Cabestreros.

A estas afecciones se sumarán restricciones temporales. En la calle Argumosa se limitará la circulación hasta el 12 de agosto en horario de 20 a 2.30 horas, mientras que el tramo entre la Plaza de Lavapiés y Doctor Piga permanece cerrado.

Este domingo, Mesón de Paredes, entre las calles Provisiones y Miguel Servet, estará cortada de 19 a 21 horas. El lunes, 11 de agosto, Doctor Fourquet, entre Mallorca y Valencia, cerrará de 17.30 a 21 horas, y ese mismo día Calvario, desde Ministriles hasta Olivar, lo hará entre las 20.30 y las 23 horas.

La Procesión de San Lorenzo, prevista para este domingo entre las 20 y las 21 horas, también provocará cortes de tráfico a lo largo de su recorrido, que partirá de la Parroquia de San Lorenzo en la calle Doctor Piga y continuará por Argumosa, Doctor Fourquet, Valencia, Sombrerería, Plaza de Lavapiés y Fe, para regresar finalmente a la parroquia en Doctor Piga.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a los vecinos y visitantes utilizar el transporte público y evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas, con el fin de reducir las incidencias y facilitar el desarrollo de las celebraciones.