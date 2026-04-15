La Línea 7B de Metro registra más de 3,3 millones de viajeros desde su reapertura

Archivo - Archivo.- Interior de la estación de San Fernando tras la reapertura total de la línea 7B de Metro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Línea 7B de Metro de Madrid ha registrado más de 3,3 millones de viajeros desde la reapertura el pasado 22 de noviembre del tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, que estuvo cerrado durante más de tres años.

Una reapertura del tramo afectado --estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares-- que fue posible tras 117,19 millones de inversión en obras de reparación de la infraestructura y después de nueve cierres desde su inauguración en 2007, con afectaciones que suman más de cinco años y medio de duración en estos 18 años.

El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles la certificación final del contrato de las obras de impermeabilización y consolidación del terreno y reparaciones de la superestructura del drenaje del túnel por valor de 2,7 millones, han adelantado desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno regional se ha subrayado que, gracias a estas actuaciones, ejecutadas por la Dirección General de Infraestructuras, la línea cumple con los más altos estándares de seguridad y calidad exigidos por la red.

Los trabajos han permitido estabilizar 20.600 metros cuadrados de suelo y rehabilitar estructuralmente 5.575 metros de trazado. Asimismo, se han realizado inyecciones en el túnel con un total de 1.279 toneladas de mortero, alcanzando profundidades de hasta 45 metros, un volumen equivalente al de cinco piscinas olímpicas.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha destinado 171,2 millones de euros a la recuperación integral de la 7B, incluyendo labores de mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica que, a día de hoy, continúan activas.

Para el Gobierno regional, esta actuación subraya la importancia estratégica de la movilidad en el Corredor del Henares, "un eje clave para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la región".

De forma paralela a las obras en la infraestructura del suburbano, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también ha llevado otros trabajos en superficie para la consolidación del terreno y el abono de indemnizaciones a los afectados.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la tramitación y abono de 86 expedientes patrimoniales por un importe total de 13 millones de euros, en respuesta a las afecciones producidas.

Con este acuerdo, desde la Comunidad se ha subrayado que se reafirma su compromiso con "la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio público de transporte", asegurando que la Línea 7B reúne las condiciones óptimas para su explotación con plenas garantías para los usuarios.