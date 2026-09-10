La Línea 6 de Metro de Madrid abrirá las 24 horas durante los fines de semana

Archivo - Primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro, en el Depósito de Cuatro Vientos, a 13 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a dar a conocer este jueves, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER), que la Línea 6 de Metro de Madrid prestará servicio las 24 horas durante los fines de semana una vez culmine su automatización integral.

La Circular permanecerá abierta de forma ininterrumpida desde el inicio de la actividad del viernes hasta la finalización del domingo, según han adelantado desde el Ejecutivo regional.

Esta actuación quiere reforzar la conectividad del principal eje de intercambio del suburbano madrileño, que conecta con diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses. Además, facilitará los desplazamientos vinculados al ocio, la actividad económica nocturna, los turnos de trabajo y la celebración de grandes eventos en la capital.

Esta ampliación horaria será posible gracias a la modernización de la infraestructura, que eliminará los cierres habituales de las madrugadas del viernes y del sábado. De este modo, la línea con mayor número de viajeros de la red, utilizada por más de 430.000 personas al día, ofrecerá un funcionamiento continuado durante todo el fin de semana, incluidas las noches.

La automatización integral de la Línea 6 constituye el mayor proyecto de transformación emprendido hasta la fecha por Metro de Madrid. El objetivo es incrementar la capacidad de transporte, mejorar la regularidad del servicio y adaptar la oferta a la demanda en tiempo real.

HITO EN LA HISTORIA DEL SUBURBANO MADRILEÑO

Aunque Metro de Madrid ha ampliado en ocasiones anteriores su horario habitual para atender acontecimientos de especial relevancia, la apertura continuada de la Línea 6 durante todos los fines de semana supondrá un hito en la historia de la red.

Hasta ahora, las extensiones horarias se han realizado de forma excepcional para facilitar la movilidad en grandes eventos, como la final de la Liga de Campeones celebrada en 2010, el World Pride de 2017 o varias ediciones del festival Mad Cool.

La prestación ininterrumpida del servicio durante los fines de semana irá acompañada de una nueva organización de las labores de conservación y mantenimiento de la infraestructura. De este modo, los trabajos que actualmente se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado pasarán a concentrarse principalmente en la noche del domingo al lunes.