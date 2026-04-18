Las listas de espera bajan en marzo un 0,31% y la demora para una operación cae a 47,47 días

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MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.023.279 madrileños estaban en lista de espera al cierre de marzo para ver al especialista, someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica, lo que supone un descenso del 0,31% en el último mes, mientras que la demora media estructural para una intervención quirúrgica baja hasta los 47,47 días.

En concreto, el conjunto de las tres listas cae en 3.227 huecos respecto a febrero, principalmente por el comportamiento de las pruebas diagnósticas, aunque se mantiene por encima del millón de pacientes en espera, como viene ocurriendo de forma sostenida en los últimos meses.

No obstante, en el último año el conjunto de las tres listas ha ganado 4.450 pacientes, lo que supone un incremento del 0,44%, fundamentalmente por el incremento en los huecos para una intervención quirúrgica, según los últimos datos recabados por Europa Press.

En cuanto a los tiempos de demora media, se registra una mejora en las listas quirúrgica y de consultas externas frente a febrero, mientras repunta ligeramente en pruebas diagnósticas. En concreto, al finalizar marzo había que aguardar 47,47 días de media estructural para una operación, lo que supone 1,45 días menos que en febrero (-2,96%) y 1,49 días más que en el mismo mes de 2025 (+3,24%).

En el caso de las pruebas diagnósticas, el tercer mes del año se cierra con una demora media de 54,09 días, con un aumento de 0,64 días respecto a febrero (+1,20%) pero 5,26 días menos que en marzo del año pasado (-8,85%), mientras que en el de las consultas externas se sitúa en 62,08 días, con un descenso de 2,01 días sobre febrero (-3,14%) y 1,47 días menos que un año antes (-2,31%).

La Consejería de Sanidad mantiene en marcha su plan de listas de espera con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con el fin de situar la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a los 45 días de demora media.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró marzo con 106.511 personas a la espera de una operación, con un aumento del 1,64% respecto a febrero (+1.724) y un repunte del 10,34% en el último año (+9.978).

Del total, la lista de espera en la categoría denominada estructural, aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 86.540 pacientes a la espera de intervención (el 81,25%), mientras que otros 12.284 eran por rechazo de derivación (11,53%) y los 7.687 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (7,22%).

El 0,71% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (613 personas) aguardaban al finalizar marzo para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 780 que lo hacían a cierre de febrero (el 0,91%).

Otro 18,22% aguardaba entre tres y seis meses (15.765 frente a las 16.212 de febrero), mientras que un 9,45% lo hacía entre dos y tres meses (8.175 por los 14.182 del mes previo).

Finalmente, un 26,35% esperaba entre uno y dos meses (22.799 frente a las 15.432 de febrero) y un 45,26% lo hacía de 0 a 30 días (39.171 por las 39.055 de un mes antes).

El tiempo de demora media estructural se situó en 47,47 días, lo que supone 1,45 días menos que un mes antes (-2,96%), aunque con un incremento de 1,49 días sobre el mismo mes de 2025 (+3,24%), según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 113,86 días naturales, frente a los 120,03 de febrero, con 9 personas (0,07%) que aguardaban más de 360 días, frente a las 15 de febrero (0,12%).

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de 2025, publicados esta misma semana, la Comunidad de Madrid se mantiene por cuarto año como la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 50 días, frente a los 121 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 71 días menos. Además, son 123 días menos que la media en Andalucía (173), que encabezan la lista de mayores demoras medias, y casi el triple menos que Cataluña (142).

Además, la región también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación, un total de 657, lo que supone el 0,8% del conjunto, frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

También mejora la demora en el último mes en el caso de las consultas externas, aunque en este caso el número de pacientes se mantiene prácticamente estable en comparación con febrero. En detalle, en la lista de espera de consultas externas, el número de pacientes en espera estructural para primera consulta era de 730.322 personas, 173 más que a cierre del segundo mes del año (+0,02%) y 2.279 menos que en marzo del año pasado (-0,31%).

En este caso, la demora media era de 62,08 días, lo que supone 2,01 días menos que al finalizar febrero (-3,14%) y 1,47 por debajo del registro del mismo mes de 2025 (-2,31%).

Del total, 413.120 pacientes superaban los 90 días de demora (413.474 en febrero); 112.073 tardaban entre 61 y 90 días (93.132 al finalizar febrero); 102.632 entre 31 y 60 días (105.136 un mes antes); y 102.497 menos de un mes (118.407 a cierre de febrero).

En este caso, según los datos del Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2025, la región también se encuentra entre las comunidades con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, es decir 34 días más (+33%).

Por su lado, 186.446 madrileños formaban parte de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas a cierre de marzo, con 5.124 personas menos que en febrero (-2,68%) y 3.249 menos sobre el mismo mes de 2025 (-1,71%).

Los tiempos de espera para una prueba eran de 54,09 días, es decir, 0,64 días más que en febrero (+1,20%) pero 5,26 por debajo de marzo de 2025 (-8,85%).

En este caso, la espera era superior a 90 días para 87.425 personas (89.823 en febrero); de entre 61 y 90 días para otros 26.520 (21.608 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 30.576 (31.257 a cierre de febrero); y de menos de un mes para 41.925 personas (48.882 al finalizar febrero).