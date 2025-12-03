La llegada de turistas internacionales a la región crece un 9,8% en octubre, con un gasto de 1.949 millones

Archivo - Señora toma una fotografía mientras hace turismo, en las inmediaciones del Museo del Prado, a 20 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 942.277 turistas internacionales durante el mes de octubre, lo que supone una subida del 9,08% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.949,51 millones, un 18,1% más.

Según los últimos datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 324 euros en octubre, un 0,98% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,38 día en Madrid. En total, el gasto medio por persona se situó en 2.069 euros, un 8,28% más que en octubre del año anterior.

En lo que va de año hasta octubre, 7.735.476 turistas han visitado Madrid (+3,07%) y han dejado un gasto en la región de 15.193,05 millones de euros (+10,55%).

Por comunidades autónomas, la región más visitada fue Cataluña con el 21,41% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Baleares (17%) y Andalucía (15,39%).