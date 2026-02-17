Las lluvias sitúan los embalses madrileños al 86% y garantizan el suministro 18 meses

El embalse de El Atazar soltando agua tras las lluvias - EUROPA PRESS

EL ATAZAR 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias del tren de borrascas de este 2026 han situado las reservas de los embalses madrileños al 86% de su capacidad tras un "nuevo episodio de récord absoluto" de precipitaciones similar al de marzo de año pasado, que permite garantizar el suministro durante 18 meses.

Lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, quien ha visitado este martes la presa de El Atazar, la infraestructura hídrica más importante de la Comunidad en volumen embalsado y que por sí sola concentra el 50% del agua almacenada en la región.

Desde allí ha puesto en valor la gestión "milimétrica" realizada por el Canal de Isabel II durante las recientes lluvias, que han obligado a coordinar desembalses y labores de laminación para evitar inundaciones.

Según ha explicado, el Canal ha logrado laminar aproximadamente el 50% del agua entrante en los episodios más intensos, reduciendo así el riesgo de afecciones en zonas pobladas e infraestructuras vulnerables. Una labor realizada en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, que ha permitido minimizar daños en distintos puntos de la región.

UNA PRESA CLAVE QUE CUMPLE 60 AÑOS

Novillo ha subrayado también el valor estratégico de estas infraestructuras hidráulicas, algunas de las cuales --como El Atazar, una de las más jóvenes del sistema-- cumplen 60 años de funcionamiento. Ha insistido en que se trata de "una inversión" que garantiza estabilidad y seguridad, gracias a sistemas de auscultación y tecnología avanzada que monitorizan en tiempo real el comportamiento estructural de las presas.

Actualmente, El Atazar se encuentra al 80% de su capacidad, mientras que la media regional alcanza el 86%. Algunas presas aguas arriba están incluso al 100% y aportan caudal al embalse principal, mientras otras se sitúan entre el 78% y el 80%.

Con estos niveles, el consejero ha asegurado que el abastecimiento de agua potable está garantizado para los próximos 18 meses, lo que ha calificado como una "doble noticia positiva" tanto por la seguridad frente a avenidas como por garantizar el suministro.

VIGILANCIA DE CAUDALES

El Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento exhaustivo de los embalses ubicados en zonas montañosas, ante la acumulación de nieve y el previsible deshielo, así como tras las precipitaciones que han dejado las sucesivas borrascas del último mes.

En este sentido, Novillo ha explicado que se deja "el resguardo necesario" en las presas para absorber futuras aportaciones, dentro de una estrategia de anticipación y precisión técnica.

En cuanto a la situación de los ríos tras las lluvias, ha indicado que los caudales tienden a estabilizarse, aunque todavía se mantienen algunos puntos en nivel rojo por posibles desbordamientos en la cuenca del Henares y del Jarama. A pesar de estas zonas en riesgo, la tendencia apunta a una mormalización de los caudales que se podría alcanzar en los próximos días.