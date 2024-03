Lobato cree que Ayuso debería dimitir tras el presunto fraude de su novio:"No tiene las condiciones para ser presidenta"

Cree que debería comparecer en la comisión del Congreso sobre material sanitario y compara el Maserati del novio con el Jaguar de Ana Mato



MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene las condiciones" para seguir al frente de la autonomía tras conocerse la denuncia de la Fiscalía contra su pareja por un fraude fiscal estimado en 351.000 euros.

"Hoy está claro que Ayuso no tiene las condiciones para ser presidenta (...) No tener las condiciones para conocer lo que pasa... Esto es muy grave. Igual que su pareja está haciendo lo que está haciendo, lo estará haciendo cualquier consejero, viceconsejero o director general sin que ella tenga la capacidad mínima de observar lo que está pasando ahí o no está moviendo un dedo", ha lanzado Lobato a los medios de comunicación antes de la reunión del Consejo de Alcaldes y Portavoces del PSOE-M que ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Madrid.

Anoche 'eldiario.es' daba a conocer que la pareja de la presidenta habría cobrado 2 millones de euros en comisiones por mediar en compraventa de material sanitario.

Lobato considera que la mandataria autonómica aún tiene "que responder" por lo ocurrido con su pareja y "por desgracia cualquier respuesta es mala". Entiende que aún queda por esclarecer si conocía los negocios de su novio, con quién los hacía, por qué importes o si sabía "que se había defraudado todo ese dinero".

El secretario general del PSOE-M ha insistido en que esta ha sido su posición desde este martes y ha remarcado que es "evidente" que ante esta situación Ayuso "no está en condiciones de asumir la Presidencia". Esta mañana el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, pedía al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclamase a Ayuso su dimisión, pero deslizaba que no lo haría por lo que le pasó a su antecesor, Pablo Casado.

Lobato, además, ha apuntado a que con el paso de las horas "se van conociendo más cosas" y "ejemplos" de la pareja de Ayuso. "Lo del Maserati que hemos conocido es que me recuerda mucho al Jaguar de Ana Mato, con la diferencia de que Ana Mato decía no yo no pregunto por el Jaguar. Pero es que a Ayuso la hemos visto subida conduciendo el Maserati de su pareja. Un Maserati que pertenece a estas empresas que se han enriquecido defraudando dinero público a todos los españoles", ha proseguido el socialista haciendo alusión a la información de la 'Cadena Ser' que apunta a que este coche habría sido adquirido tras el presunto desfalco.

Preguntado por si cree que Ayuso debería acudir a la comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, ha apuntado que en el ámbito que hay "que es muy amplio" la presidenta "tendría encaje".