Lobato descarta un "boicot" de los médicos en la reapertura de las Urgencias

PARLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha descartado este viernes que el elevado número de bajas de los médicos en el primer día de reapertura de los centros de Urgencias 24 horas responda a un supuesto "boicot" de los facultativos.

En este sentido, ha especificado que los problemas en la reapertura de los 80 centros de Urgencias responde a que "es imposible" mantener esta reorganización con el personal de sólo 40 centros.

Este jueves reabrieron las Urgencias extrahospitalarias, pero un 60 por ciento de los médicos no acudieron a trabajar al darse de baja, muchas en el mismo día, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Lobato ha atribuido esta situación a que se avisó a los profesionales de su destino a pocas horas del inicio de la actividad en estos centros. De hecho, según ha explicado, algunos facultativos recibieron a las 2:00 horas de la madrugada del día anterior el destino al que debían acudir, algunos teniendo que "desplazarse hasta 80 kilómetros" de su vivienda.

Por ello, ha responsabilizado de la situación a los responsables regionales, a los que ha afeado que su "interés solo es la foto" y a los que ha aconsejado que "se dediquen a trabajar".

A preguntas de los periodistas en un acto en Parla, Lobato ha lamentado que "el PP siempre eche la culpa a las familias porque se ponen malas y tienen que ser atendidas, o a los profesionales, con lo que han pasado en la pandemia, doblando turnos y enfermando".

El socialista no ha manifestado si el anuncio de la Consejería de Sanidad de "estudiar" todas las bajas de los médicos puede sonar a amenaza. "No voy a juzgar porque no sé qué hay en la cabeza de quien lo ha dicho. Pero los responsables de que en Madrid haya 900.000 madrileños en listas de espera en vez de 600.0000 no son los profesionales ni las familias, son las decisiones del PP de Madrid", ha dicho.

SIN MÉDICO EN PARLA

Mientras, el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha explicado que la apertura del centro de Urgencias de 'Isabel II' este jueves se hizo sin médicos hasta las 19:30 horas, hora en que se presentó el profesional destinado allí.

"Es un despropósito y han destrozado los SUAP, y no es justo que responsabilicen a los profesionales", ha remarcado el regidor tras asegurar que "es indignante que el Partido Popular eche la culpa a los trabajadores sanitarios".