Lobato explica que Maroto señaló que Bildu "no ha bloqueado" varias iniciativas del Gobierno igual que "otros grupos"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha explicado que lo que señalaba la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, es que Bildu "no ha bloqueado" determinadas iniciativas del Gobierno de España igual que "otros grupos".

Este jueves una entrevista de Maroto en 'El Mundo' se convertía en centro de las críticas del PP al afirmar que el PSOE con Bildu se pone de acuerdo en "mejorar la vida de los españoles". La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le respondía que la formación abertzale "no ha aportado nada a la democracia" y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, veía a Maroto "descalificada para representar a los madrileños" y exigía a Lobato movimientos en este sentido.

Lobato ha insistido en la geometría variable de los apoyos del Gobierno de coalición en el Congreso y lo ha ejemplificado con que "gracias a Vox" salió adelante el decreto que regula los fondos europeos. "¿Significa eso que el PSOE con Vox tenga una relación? No. Significa que en esa votación concreta, tan trascendental por cierto para España, pues Vox decidió con su posición permitir que hubiera fondos europeos igual que Bildu y otros partidos lo han hecho con otros temas", ha añadido el socialista en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Al hilo, ha vuelto a expresar que las diferencias del PSOE y este partido vasco son "muy grandes" y ha insistido en que le queda "un desarrollo democrático" como el de "pedir disculpas o asumir compromisos a futuro" que cree que debería darlo.

Sobre el camino hacia la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha insistido en que ahora se está trabajando en la línea que marca la Constitución con la interlocución del candidato propuesto por el Rey Felipe VI con el resto de grupos a los que les presentará "su proyecto de país" y luego cada formación será "responsable" de su voto.

Ante la exigencia de una amnistía por el 1-O por parte de ERC y Junts, ha recalcado que opinar sobre un futurible sobre el que no hay "nada escrito" y que no emana del PSOE es algo que "no es responsable".